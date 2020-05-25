Ramazan Bayramı'nın ikinci gününde sokaklar boş kaldı

Kahramanmaraş'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla Ramazan Bayramı'nın ikinci gününde sessizlik hakim oldu.

25.05.2020 10:05 | Son Güncelleme: 25.05.2020 10:09
Kahramanmaraş'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla Ramazan Bayramı'nın ikinci gününde sessizlik hakim oldu.
Kentin en işlek noktalarından Trabzon Caddesi başta olmak üzere, Azerbaycan, Atatürk, Şekerdere bulvarlarında araç yoğunluğu yaşanmadı. Müftülük, Demokrasi, Milli İrade ve Ulu Cami meydanlarının ise görevlilerin haricinde boş olduğu görüldü.
Görevliler dışında hemen hemen kimsenin dışarıda olmadığı kentte yaya ve araç trafiği de en düşük seviyeye ulaştı. Polis ve jandarma ekipleri, şehrin giriş ve çıkışlarında denetimlerini sürdürdü.
Ramazan Bayramı nedir? Ramazan Bayramı ile ilgili hadis ve ayetler neler? Ramazan Bayramı'nda alınacak hediyeler ve bayrama özel beslenme tavsiyeleri nelerdir?
Ramazan Bayramı’nın ikinci gününde sokaklar boş kaldı

Kaynak: AA

Etiketler: Ramazan Bayramı, Kahramanmaraş, Trabzon, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

9 çocuğuna bayram harçlığı veren İzzet Yıldızhan, dakikalar içinde binlerce lirasından oldu Haber
9 çocuğuna bayram harçlığı veren İzzet Yıldızhan, dakikalar içinde binlerce lirasından oldu
Milli boksörün kız arkadaşını öldürdüğü cinayetin ardından WhatsApp konuşmaları ortaya çıktı Haber
Milli boksörün kız arkadaşını öldürdüğü cinayetin ardından WhatsApp konuşmaları ortaya çıktı
Singapur’daki bilim insanlarının ürettiği yapay zekanın tahminine göre, koronavirüs salgını Türkiye’de 8 Eylül’de bitecek Haber
Singapur'daki bilim insanlarının ürettiği yapay zekanın tahminine göre, koronavirüs salgını Türkiye'de 8 Eylül'de bitecek
Şehit çocuğunun mektubunun içeriğini anlatan Bakan Soylu, canlı yayında ağladı Haber
Şehit çocuğunun mektubunun içeriğini anlatan Bakan Soylu, canlı yayında ağladı
Kayseri’de bir aile, bayramlaşmak gittikleri akrabalarını evinde ölü olarak buldu Haber
Kayseri'de bir aile, bayramlaşmak gittikleri akrabalarını evinde ölü olarak buldu
Cem Uzan torun sahibi oldu Haber
Cem Uzan torun sahibi oldu
Meteoroloji, 5 bölgede oturanları uyardı: Yoğun sağanak bekleniyor Haber
Meteoroloji, 5 bölgede oturanları uyardı: Yoğun sağanak bekleniyor
ANAR’ın yaptığı son ankette hükümetin koronavirüsle mücadelesine büyük destek çıktı Haber
ANAR'ın yaptığı son ankette hükümetin koronavirüsle mücadelesine büyük destek çıktı
Haberler››Güncel››Ramazan Bayramı'nın ikinci gününde sokaklar boş kaldı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

10:05: Ramazan Bayramı'nın ikinci gününde sokaklar boş kaldı - Haber 10:04: Sındırgı'da bayramda mendil yerine çocuklara özel maske - Haber 10:01: Camisiz minare, mahallenin sembolü oldu - Haber 10:01: Meksika'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 215 kişi öldü - Haber 10:00: Şehit annesinden, Diyarbakır'da nöbet tutan ailelere destek - Haber 09:28: Şehit çocuğunun mektubunun içeriğini anlatan Bakan Soylu, canlı yayında ağladı - Haberler 09:26: Singapur'daki bilim insanlarının ürettiği yapay zekanın tahminine göre, koronavirüs salgını Türkiye'de 8 Eylül'de bitecek - Haberler 08:23: 9 çocuğuna bayram harçlığı veren İzzet Yıldızhan, dakikalar içinde binlerce lirasından oldu - Magazin 23:34: Kadıköy'de "kız meselesi" yüzünden çıkan kavga kanlı bitti: 4 yaralı - Haber 22:59: Erzincan'da kar ve tipide kaybolan sürü sahibi ölü bulundu - Haber