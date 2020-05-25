Ramazan Bayramı'nın ikinci gününde sokaklar boş kaldı (2)
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25.05.2020 17:14 | Son Güncelleme: 25.05.2020 17:22
Ramazan Bayramı nedir? Ramazan Bayramı ile ilgili hadis ve ayetler neler? Ramazan Bayramı'nda alınacak hediyeler ve bayrama özel beslenme tavsiyeleri nelerdir?
Kaynak: AA
Etiketler: Ramazan Bayramı, Ankara, Ulus, Güncel, Haber