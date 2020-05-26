Ramazan Bayramı'nın son gününde sokaklar boş kaldı

Mersin Büyükşehir Belediyesince, Ramazan Bayramı'nı kapsayan sokağa çıkma kısıtlaması süresince kentin çeşitli noktalarına sokak hayvanları için mama bırakıldı.

26.05.2020 15:12 | Son Güncelleme: 26.05.2020 15:16
Mersin Büyükşehir Belediyesince, Ramazan Bayramı'nı kapsayan sokağa çıkma kısıtlaması süresince kentin çeşitli noktalarına sokak hayvanları için mama bırakıldı.
Belediye ekipleri ve 71 gönüllü, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede amacıyla kısıtlamanın uygulandığı 4 gün boyunca 184 besleme alanı ile 4 geçici hayvan bakımevindeki kedi ve köpeklere 8 ton mama ulaştırdı.
Ekipler, ihbarlar üzerine yaralı kedi ve köpeklere de müdahalede bulundu.
Kaşlı Geçici Hayvan Bakımevine getirilen yaralı hayvanların tedavi ve bakımları, veteriner hekimler tarafından yapıldı.
Ramazan Bayramı nedir? Ramazan Bayramı ile ilgili hadis ve ayetler neler? Ramazan Bayramı'nda alınacak hediyeler ve bayrama özel beslenme tavsiyeleri nelerdir?
Ramazan Bayramı’nın son gününde sokaklar boş kaldı

Kaynak: AA

Etiketler: Ramazan Bayramı, Mersin, Güncel, Haber

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