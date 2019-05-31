Ramazan Bayramı öncesi gıda denetimlerine hız verildi

Eskişehir
Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince, tüketicilerin güvenilir gıdaya ulaşarak sağlıklı ve mutlu bir Ramazan Bayramı
geçirmesi amacıyla yapılan rutin gıda denetimlerine hız verildi.
İl Müdürlüğünde görev yapan gıda kontrol görevlileri tarafından, özellikle Ramazan Bayramı hazırlıkları dolayısıyla, bayramda tüketimleri artan ürünlere yönelik olarak tatlıcı ve şekerlemeciler, unlu mamuller, toplu tüketim yerleri ile kasaplar ve fırınların denetimlerine ağırlık verildi.
Yapılan denetimlerle ilgili açıklama yapan İl Tarım ve Orman Müdürü Emine Sever
, "Ramazan Bayramının yaklaşması sebebiyle tüketimi artan ürünlerle ilgili olarak fırsatçılara meydan vermemek için Ramazan ayının son haftasında gıda denetimlerimiz aralıksız devam ediyor" ifadelerini kullandı.
Kent genelinde insan sağlığını olumsuz etkileyecek ürünlerin üretimi ve satışına izin verilmediğini söyleyen Sever, "Yapılan denetimlerde işletmelerin gıda maddesi üretiminde ve saklanmasında kullanılan malzemelerin ilgili yönetmelik ve tebliğlere uygunluğu, personellerin çalışma şartları ve kişisel hijyenlerinin de denetim ekiplerimizce titizlikle kontrol ediliyor. En iyi gıda denetçisi kendisi olan tüketicilerin, açıkta satılan ambalajsız, etiketsiz, üretim ve son kullanma tarihi olmayan gıdaları kesinlikle tercih etmemeleri gerekiyor. Tüketiciler, gördüğü olumsuzlukları 7 gün 24 saat bakanlığımızın Alo Gıda 174 hattına ihbar edebilirler. Bu vesileyle tüm vatandaşlarımızın yaklaşan Ramazan Bayramını mutluluk ve huzur içinde geçirmelerini temenni ediyorum" dedi. - ESKİŞEHİR
Kaynak: İHA
Yaşam