Ramazan bayramına doğru

Malatya Valisi Aydın
Baruş, ramazan bayramı münasebetiyle valilik personeliyle bayramlaştı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Baruş'ın makamında bayramlaşma töreni gerçekleştirildi.
Törene, Vali Yardımcıları Ali Deniz Sürmen
, Ahmet Çırakoğlu, Abdül Kadir Duran, Turgay Gülenç, Mehmet Güder
, Güher Sinem Büyüknalçacı birim amirleri ve personel katıldı.
Tüm personelle tek tek bayramlaşan Baruş, personellerin aileleriyle huzurlu bir bayram geçirmesini diledi.
Kaynak: AA
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