Ramazan Çelik Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde Bağımsız ANTALYA KORKUTELİ belediye başkan adayı olan Ramazan Çelik isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. ANTALYA KORKUTELİ ilçesinde toplam 7 aday ile yarışan Ramazan Çelik isimli Bağımsız adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde Bağımsız ANTALYA KORKUTELİ adayı Ramazan Çelik kimdir? Bağımsız ANTALYA KORKUTELİ adayı Ramazan Çelik yüzde kaç oy aldı?

Ramazan Çelik Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde Bağımsız ANTALYA KORKUTELİ belediye başkan adayı olarak gösterilen Ramazan Çelik KORKUTELİ ilçesinde % 0,10 oranında oy almıştır. KORKUTELİ ilçesinde % 0,10 oranında oy olan Ramazan Çelik adlı Bağımsız adayı toplamda 38 adet oy sayısına ulaştı.

ANTALYA KORKUTELİ ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.