Ramazan Çokbekler Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde BTP KAHRAMANMARAŞ EKİNÖZÜ belediye başkan adayı olan Ramazan Çokbekler isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. KAHRAMANMARAŞ EKİNÖZÜ ilçesinde toplam 4 aday ile yarışan Ramazan Çokbekler isimli BTP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde BTP KAHRAMANMARAŞ EKİNÖZÜ adayı Ramazan Çokbekler kimdir? BTP KAHRAMANMARAŞ EKİNÖZÜ adayı Ramazan Çokbekler yüzde kaç oy aldı?

Ramazan Çokbekler Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde BTP KAHRAMANMARAŞ EKİNÖZÜ belediye başkan adayı olarak gösterilen Ramazan Çokbekler EKİNÖZÜ ilçesinde % 0,28 oranında oy almıştır. EKİNÖZÜ ilçesinde % 0,28 oranında oy olan Ramazan Çokbekler adlı BTP adayı toplamda 21 adet oy sayısına ulaştı.

KAHRAMANMARAŞ EKİNÖZÜ ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.