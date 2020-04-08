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Ramazan'da camiler açık olacak mı? Diyanet Başkanı açıkladı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Ramazan'da camiler açık olacak mı?" sorusuna "Ferdi olarak gündüz camiler ziyaret edilebilir. Ancak cemaatle namaza ara verdik. Salgın sürdüğü sürece Ramazan'da da teravih namazları kılınmayacak" diye yanıt verdi.

08.04.2020 08:48 | Son Güncelleme: 08.04.2020 09:08

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, A Haber'e konuk oldu ve gündeme ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. Erbaş, koronavirüs salgını sebebiyle kapatılan camilerin Ramazan'da açık olup olmayacağına ilişkin açıklamalarda bulundu.

"TERAVİH EVDE KILINACAK"

Erbaş, "Ramazan'da camiler açık olacak mı?" sorusuna "Şimdi burada önemli olan cemaatle namazın kılınmamasıdır. Biz 15 gün önce camilerimizi cemaatle namaza kapattı. Ferdi olarak gündüz camiler ziyaret edilebilir. Ancak cemaatle namaz söz konusu değil. Koronavirüs salgını sürdüğü sürece Ramazan'da da teravih namazları kılınmayacak. Teravih namazı evde kılınacak" şeklinde cevap verdi.

"EVLERDE CEMAAT YAPILABİLİR"

Evlerin mescit haline getirilmesi gerektiğini vurgulayan Erbaş, "Çocuğumuzla teravih namazı kılabiliriz. Namazlarımızı kılabiliriz. Fertlerde karantina yoksa 2-3 kişi cemaatte yapabiliriz" dedi.

KORONAVİRÜSTEN ÖLENLER ŞEHİT SAYILACAK MI?

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, yen tip koronavirüs (Kovid-19) dolayısıyla hayatını kaybeden sağlık çalışanlarının şehit sayılıp sayılmayacağına dair bir soruyu, salgın hastalık nedeniyle ölenlerin 'hükmen şehit sayılacağını' söyleyerek ve "Umuyoruz ki salgın nedeniyle vefat eden kardeşlerimiz şehitlik mertebesine ererler" ifadeleriyle yanıtladı.

Yaşamını yitiren doktorların 'hükmi şehit' sayılabileceğini söyleyen Erbaş'ın ifadeleri şöyle:

"Şehitlik, peygamberlikten sonra en büyük mertebedir. Hakiki şehit; vatan uğruna, bayrak uğruna, namus uğruna canını feda eden askerlerdir, polistir. Hakiki şehit olarak bunları değerlendiriyoruz. Fıkıhta bir de 'hükmi (hükmen) şehitlik' vardır. Bunlar da depremde, yangında, selde, denizde boğulmuş olanlar ve salgın hastalıklara yakalanarak vefat etmiş olanlar hükmen şehit olarak kabul edilir. Hadis-i şerifte bunlar yer almaktadır. Umuyoruz ki bu salgın hastalık nedeniyle vefat eden kardeşlerimiz şehitlik mertebesine ererler."

Ramazan’da camiler açık olacak mı? Diyanet Başkanı açıkladı
Etiketler: Diyanet İşleri Başkanlığı, Güncel
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