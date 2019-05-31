Ramazan'da Türkmenlere has "Sini Zarf" oyunu

Sini Zarf,iftardan sonra kahvehane ve çay bahçelerinde toplanan erkekler arasında oynanır. Bir ay boyunca devam eden etkinlik kimi zaman mahalleler arasında, kimi zaman da başka şehir ve kasabalardan gelen konuk oyuncularla karşılaşma şeklinde düzenlenir. İftardan sonra sonra başlayan Sini Zarf oyunu sahura kadar sürer. 3'er veya 4'er kişilik takımlar halinde oynanan oyunun temel kuralı, sini (tepsi) üzerindeki 11 fincandan birisinin altına yerleştirilmiş "zarf" denilen renkli boncuğu bulmak. Heyecan ve keyfin gece yarılarına kadar sürdüğü oyunda fincanın altındaki boncuğu bulan kazanıyor. Oyun sırasında hoyratlar ve canlı müzik eşliğinde şarkılar okunur; baklava, acı kahve, şeker, ceviz, hurma, lokum, meyve ve çay ikramları yapılır.

İkramların keyfini süren sini-zarf oyuncuları, bir yandan da siniye (tepsi) yapıştırılan fincanların içinde saklanan yüzüğü büyük bir dikkatle bulmaya çalışır. Ramazanda Türkmenleri bir araya getirmeye vesile olan bu oyun Ramazan boyunca her gece sahura kadar sürer.

Irak'taki Türkmenler, geleneksel hale getirdikleri "Sini Zarf" oyununu ramazan gecelerinde yaşatmaya devam edecektir. Bu oyun, babadan, dededen kalan bir kültürdür. Türkmenlere has olan bu oyuna isteyen herkes katılabilir....

Kaynak: Bültenler