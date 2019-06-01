Ramazan davulcuları manilerle vatandaşı sigarayı bırakmaya çağırdı

BURDUR'da ramazan davulcuları, 31 Mayıs Dünya Tütüne Hayır Günü için sahur vakti söyledikleri manilerle halkı sigarayı bırakmaya davet etti. İl Sağlık Müdürlüğü
tarafından yapılan çalışma kapsamında kentteki Ramazan davulcuları sahur vakti söyledikleri manilerle halkı sigara bırakmaya davet etti. Davulcular dolaştıkları mahalle aralarında sigarayı bırakma temalı çeşitli maniler söyledi. Aralarında Çeltikçi
ilçesi Kuzköy
'de yıllardır Ramazan ayında mahalleliyi davuluyla sahura kaldıran Ayşe Alkan
'ın da bulunduğu davulcular manilerinde kullanıcıları sigarayı bırakmalarını teşvik etmeye çalıştı.
Davulcular vatandaşlara şu manileri söyledi:
Bozma ağzının tadını, içme şu sigarayı
Her nefeste hastalık var, içme, bırak sigarayı
Davuluma kuvvet gerek, orucu suyla açmak gerek
Ramazan fırsat bize, sigarayı bırakmak gerek
Bereket geldi sofralara, paylaşmak güzeldir dostlarla
Bozma bu güzelliği, yemekten sonra yakma sigara
Orucunu aç da gel, sahurunu yap da gel
Kulağını aç da gel, sigarayı bırak da gel
Hoş geldin ya şehr-i Ramazan, şükürler olsun ey yaradan
Sigaradan kurtulmak için, çok güzel fırsat Ramazan
Kaynak: DHA
Güncel