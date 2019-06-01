Ramazan davulcularından "Tütünsüz Günü" manileri
ANKARA - Sağlık Bakanlığı
'nın bu yıl 31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü için düzenlediği etkinlik, Ramazan davulcularının destekleriyle gerçekleştirildi. 27-31 Mayıs tarihleri arasında 81 ilde davulcular, sigaranın zararlarını anlatan manilerle vatandaşları sahura uyandırdılar. Dört gündür Türkiye
'nin dört bir yanında sahur vakti, sigarayı bırakmaya teşvik eden manilerle karşılandı. Ramazan ayı, sigara ile mücadelede önemli bir süreç. Sigarayı bırakmak isteyenler bu ayda, psikolojik bağımlılıkla çok daha rahat mücadele ediyor. Sigaradan ayrı kalınan süre uzadıkça, sigaraya duyulan ihtiyaç azalıyor. Oruç nedeniyle uzun süre sigara içmeden kalabilmek, iftar sonrasında da içmemek konusunda sigara kullanan kişileri cesaretlendiriyor.31 Mayıs, tütün ürünü kullanımının sağlık ve diğer zararları konusunda toplumda farkındalık oluşturmak, tütün ürünü kullananlara bırakmaları yönünde bilinç kazandırmak ve sağlıklı yaşam davranışlarını geliştirmek amacıyla Dünya Sağlık Örgütü
tarafından "Dünya Tütünsüz Günü" olarak kabul ediliyor. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de 31 Mayıs'ta "Dünya Tütünsüz Günü"nde tütün ürünlerinin zararlarına dikkat çeken ve bırakmak isteyenleri teşvik eden etkinlikler gerçekleştiriliyor.Manilerden örnekler : "Hoş geldin ya şehr-i RamazanŞükürler olsun ey YaradanSigaradan kurtulmak içinÇok güzel fırsat RamazanBereket geldi sofralaraPaylaşmak güzeldir dostlarlaBozma bu güzelliğiYemekten sonra yakma sigaraBozma ağzının tadınıİçme şu sigarayıHer nefeste hastalık varİçme, bırak sigarayıDavuluma kuvvet gerekOrucu suyla açmak gerekRamazan fırsat bizeSigarayı bırakmak gerekOrucunu aç da gelSahurunu yap da gelKulağını aç da gelSigarayı bırak da gel."
Kaynak: İHA
Sağlık Bakanlığı
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