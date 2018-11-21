Ramazan Durdu Gençlere Taş Çıkartıyor

21 Kasım 2018 Çarşamba 12:02



21 Kasım 2018 Çarşamba 12:02

Yıllarca profesyonel takımlarda forma giyen ve son dönemde Kayseri Amatör liginde futbol oynayan Ramazan Durdu, kişiliği ile örnek olurken futbolu ile gençlere taş çıkartıyor.Bir zamanlar Kayserispor ve Kayseri Erciyesspor forması altında oldukça önemli müsabakalara çıkan, Erciyesspor ile UEFA Kupası'nda Atletico Madrid'e karşı ter döken Ramazan Durdu, Kayseri amatör liginde genç oyuncuların idolü oldu.Futbola 1999 yılında Kocasinan Şimşekspor'da start veren sonrasında Kayserispor, Kayseri Erciyesspor, Eskişehirspor, Mersin İdman Yurdu, Giresunspor, Çaykur Rizespor, Konya Anadolu Selçukspor, Kahramanmaraş, Karaman Belediyespor, Gültepespor takımlarında forma giyen son iki sezondur da Kayseri Süper Amatör Küme takımlarından Yahyalıspor'da oynayan Ramazan Durdu, futbolu ile de parmak ısırtıyor.Ramazan Durdu, Kayseri'den yeni yeni başarılı profesyonel futbolcuların çıkması için kendisine özel bir görev edinmiş durumda. Özellikle Türk futbolunun sürekli devşirme futbolcular ile başarıyı kovalayamayacağına dikkat çeken Ramazan Durdu, "Profesyonellik, amatörden başlar. Yıllarca amatör futbol oynadıktan sonra uzun yıllar profesyonel futbol oynadım. Profesyonelliğin ne demek olduğunu, nasıl maçlara hazırlanılması gerektiğini gençlere aktarmaya çalışıyorum. Kayseri'nin, ülkemizin yeni yeteneklere çok ihtiyacı var. Umarım, hem takımımda hem de Kayseri'de bulunan gençler, kendilerine yüklenen misyonun farkında olurlar" yorumu yapıyor.İlerleyen yaşına rağmen amatör ruh ve profesyonel bakış açısı ile giydiği formanın hakkını veren Ramazan Durdu, attığı 12 golle takımın en golcü oyuncusu durumunda. Ramazan, ligin gol krallığı yarışında da ilk sırada bulunuyor. - KAYSERİ