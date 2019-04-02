Ramazan Durut Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde Bağımsız ANKARA ÇUBUK belediye başkan adayı olan Ramazan Durut isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. ANKARA ÇUBUK ilçesinde toplam 8 aday ile yarışan Ramazan Durut isimli Bağımsız adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde Bağımsız ANKARA ÇUBUK adayı Ramazan Durut kimdir? Bağımsız ANKARA ÇUBUK adayı Ramazan Durut yüzde kaç oy aldı?

Ramazan Durut Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde Bağımsız ANKARA ÇUBUK belediye başkan adayı olarak gösterilen Ramazan Durut ÇUBUK ilçesinde % 4,84 oranında oy almıştır. ÇUBUK ilçesinde % 4,84 oranında oy olan Ramazan Durut adlı Bağımsız adayı toplamda 2.616 adet oy sayısına ulaştı.

ANKARA ÇUBUK ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.