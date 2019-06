Ramazan etkinliklerine 1 milyon ziyaretçi

Kaynak: İHA

Sun Fuarcılık tarafından organize edilen Ramazan etkinliklerini, açıldığı günden bu yana 1 milyon kişi ziyaret etti. Sun Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Saçmacı, "Etkinlikler her yönüyle başarılı geçti" dedi. Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ve Sun Fuarcılık tarafından Dünya Ticaret Merkezi 'nde organize edilen Ramazan etkinlikleri sona erdi. Ramazan boyunca Kayserililere unutulmaz anlar yaşatan etkinlikleri, 1 milyon kişi ziyaret etti.Ramazan etkinlikleri hakkında bilgiler veren Sun Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Saçmacı, "Ramazan'ın bu son günlerinde hedeflediğimiz 1 milyon rakamını bulmak vardı. Bayrama yaklaştığımız bugünlerde 1 milyon ziyaretçi sayısını geçtik. 1 milyon ziyaretçi sayısı demek, bu etkinliğin her yönüyle çok başarılı ve Kayseri halkına hitap eden bir etkinlik olduğu aşikardır. Bundan dolayı manevi desteklerini her zaman esirgemeyen ve bize güç veren Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç 'a ve ekibine, bütün siyasi partilerin il başkanlarına ve bütün ilçe belediye başkanlarımıza sonsuz şükranlarımızı sunuyoruz" ifadelerini kullandı.Saçmacı, "2019 yılında Türkiye genelinde 30-35 civarında etkinlik ve fuarlarımız olacak. Ramazandan sonrada bunun çalışmalarına başlıyoruz. Kasım ayında Kayseri'de kitap fuarı düzenleyeceğiz. Arkadaşlarımız bunun çalışmalarına başladılar. Bunun haricinde bir alışveriş festivali ve inşaat fuarı yapmayı düşünüyoruz. Onları da belirli bir seviyeye getireceğiz. 1 milyon 350 bin civarında Kayseri nüfusunun olduğu bir yerde burayı 1 milyon kişi Ramazan etkinliğini ziyaret ediyor, burada bütün etkinliklerimizi takip ediyor ve Türkiye'de ün yapmış sanatçılarımıza destek veriyorsa biz bunlara sonsuz şükranımızı sunarız. Çünkü buraya gelen isim yapmış sanatçılarımız buradan gittikten sonra Kayseri'yi tüm Türkiye'ye anlatıyorlar. Bütün Türkiye'de Kayseri'deki bu havayı anlatıyorlar, Kayseri'yi övüyorlar. Bu Kayseri'ye bir katkıdır. Bu çok önemlidir. Ramazan etkinlikleri parayla yapılamayacak illerdir. Bunlar kolay etkinlikler değil. Her gün bir etkinliğin olması ve her gün burada bir sanatçının olmasının hepsi Kayseri'ye katkıdır" şeklinde konuştu. - KAYSERİ