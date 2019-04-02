Ramazan Ganiler Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde BTP YALOVA ÇINARCIK belediye başkan adayı olan Ramazan Ganiler isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. YALOVA ÇINARCIK ilçesinde toplam 6 aday ile yarışan Ramazan Ganiler isimli BTP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde BTP YALOVA ÇINARCIK adayı Ramazan Ganiler kimdir? BTP YALOVA ÇINARCIK adayı Ramazan Ganiler yüzde kaç oy aldı?

Ramazan Ganiler Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde BTP YALOVA ÇINARCIK belediye başkan adayı olarak gösterilen Ramazan Ganiler ÇINARCIK ilçesinde % 0,16 oranında oy almıştır. ÇINARCIK ilçesinde % 0,16 oranında oy olan Ramazan Ganiler adlı BTP adayı toplamda 16 adet oy sayısına ulaştı.

YALOVA ÇINARCIK ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.