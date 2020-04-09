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Ramazan'ın ayının gelmesine sayılı günler kala favori lezzetleri:

Çorba sadece iftarda değil sahurda da gözde lezzetler arasında yer aldı ve sipariş oranını yüzde 65 artırdı. Sahurun vazgeçilmez çorbaları da mercimek, ezogelin ve tavuk suyu çorba oldu.

09.04.2020 10:49 | Son Güncelleme: 09.04.2020 10:49
Ramazan'ın ayının gelmesine sayılı günler kala favori lezzetleri:

Sipariş adetinin yüzde 50 oranında arttığı ev yemeklerinin en çok tercih edileni ise geçtiğimiz yılın da lideri olan kuru fasulye oldu. Etli yaprak sarma ve karnıyarık ise en çok tercih edilen diğer lezzetler olarak ilk üçte yer aldı.

Siparişini en çok artıran 3. kategori ise 'pide' oldu.

Geçen sene olduğu gibi bu Ramazan da pide siparişini en çok artıran ürün grupları sıralamasına ilk 3'te yer aldı. Sipariş oranı yüzde 40 artan pide tercihlerinde sırasıyla kuşbaşılı-kaşarlı, kıymalı ve kıymalı-kaşarlı pide ön plana çıkıyor.

Yan ürünler en çok sahurda gözde oldu

Ramazan'da sadece ana yemekler değil tamamlayıcı lezzetlerde de dikkat çekici bir artış oldu.

Salata ilginç bir şekilde sahur saatlerinde iftara göre daha fazla tercih edildi. Salatanın iftardaki artışı yüzde 9 iken sahurdaki sipariş artışı yüzde 100 oldu.

Zeytinyağlılarda iftarda yüzde 14 artış yaşanırken sahurda bu oran yüzde 40'a kadar çıktı. İftar ve sahurda kullanıcılar ortak bir lezzette buluştu ve en çok yaprak sarma tercih ettiler.

Ramazan demek güllaç demek

Toplam siparişler arasında ilk altıda yer alan tatlı siparişleri iftar sofralarının olmazsa olmazı arasında yer alıyor.

Ramazan'ın efsane tatlısı güllaç elbette sofralarda yerini alıyor. Ramazan öncesindeki 20 günle kıyaslandığında güllaç siparişlerinde 40 kat artış yaşandığı görüldü.

Bu seneki tatlı trendlerinde ilk üç sırada güllaç, fırın sütlaç ve profiterol yer alıyor.

Sahurda kahvaltı trendi bozulmuyor

Kullanıcılar sahur saatlerinde verdikleri siparişlerle Ramazan öncesindeki döneme göre, siparişleri yüzde 50 arttırdılar.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da kullanıcılar sahurda hafif lezzetleri tercih ettiler.

Bu yılın sahur menüsünün en gözde kategorisi sandviç oldu. Sipariş oranını yüzde 51 arttıran sandviç kategorisinde en çok sipariş verilen sandviç ise kumru oldu.

Listenin 2. sırasında yüzde 92 sipariş artışıyla Ayvalık tostu yer alırken, 31 kat artışla kahvaltı tabağı 3. en sevilen sahur lezzeti oldu.

Sahurun bir diğer gözde lezzeti ise börek. Börek siparişleri 2 kat arttı. Favori börek ise kıymalı börek oldu.

Sahurda tatlı tercihi iftarda olduğu gibi güllaç oldu.

Anadolu'nun sipariş şampiyonu illeri ise Edirne, Eskişehir ve Denizli

Ramazan ayının ilk 20 gününde verilen siparişlerle Ramazan öncesindeki 20 günlük dönem karşılaştırıldığında sipariş oranını arttıran iller arasında Edirne, Eskişehir ve Denizli öne çıkıyor.

Etiketler: Yemek Tarifi
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Haberler ›› Yemek Tarifi ››Ramazan'ın ayının gelmesine sayılı günler kala favori lezzetleri: - Haberler

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