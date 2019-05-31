Ramazan'ın son Cuma namazında camiler doldu taştı
KONYA - Konya
'da Ramazan ayının son cumasında vatandaşlar camileri doldurdu. Konya'da 11 ayın sultanı mübarek Ramazan ayının son cuma namazında vatandaşlar camilere akın etti. Başta Sultan Selim
Cami olmak üzere şehir merkezindeki tarihi camilerde yer bulamayan vatandaşlar, namazlarını dışarıda kılmak zorunda kaldı. Seccadelerini Mevlana
Meydanı'na seren vatandaşlar, Ramazan ayının son cuma namazını eda etti.Cuma namazının ardından vatandaşlar, Ramazan'ın son cuma namazı ve Kadir Gecesine ulaşmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi.
Kaynak: İHA
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