Ramazan Kahramaner Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde Bağımsız DİYARBAKIR YENİŞEHİR belediye başkan adayı olan Ramazan Kahramaner isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. DİYARBAKIR YENİŞEHİR ilçesinde toplam 7 aday ile yarışan Ramazan Kahramaner isimli Bağımsız adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde Bağımsız DİYARBAKIR YENİŞEHİR adayı Ramazan Kahramaner kimdir? Bağımsız DİYARBAKIR YENİŞEHİR adayı Ramazan Kahramaner yüzde kaç oy aldı?

Ramazan Kahramaner Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde Bağımsız DİYARBAKIR YENİŞEHİR belediye başkan adayı olarak gösterilen Ramazan Kahramaner YENİŞEHİR ilçesinde % 0,27 oranında oy almıştır. YENİŞEHİR ilçesinde % 0,27 oranında oy olan Ramazan Kahramaner adlı Bağımsız adayı toplamda 244 adet oy sayısına ulaştı.

DİYARBAKIR YENİŞEHİR ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.