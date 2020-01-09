Ramazan ne zaman? 2020 Ramazan Bayramı ne zaman başlıyor, Kadir gecesi ne zaman? Ramazan Bayramı tatili 2020

Ramazan Bayramı tatili kaç gün? 2020 Ramazan başlangıcı hangi gün en çok araştırılan sorular arasındayerini aldı. Kadir Gecesini de içinde barındıran 11 Ayın Sultanı Ramazan, 2020 yılında Nisan ayına denk gelecek. Öğrenci ve velileri rahatlatacak Ramazan Bayramı tatili de beraberinde gelecek. İşte, 2020 Ramazan ayı ve Ramazan Bayramı tatili hakkında ayrıntılı bilgi...

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RAMAZAN AYI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Gelişi ile Mümünleri heyecanlandıran 11 Ayın Sultanı, 2020 yılında 24 Nisan'da başlayacak. İlk sahura bugün kalkılacak. İlk teravih namazı ise 22 Mayıs akşamı kılınacak. Bir ay oruç tutan Müslüman dünyası için Ramazan ayı 23 Mayıs 2020 tarihinde de sona erecek.

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Bir ay süren ibadetin ardından bol şekerli geçecek olan 3 gün, yani Ramazan Bayramı hemen ardından geliyor. Ramazan Bayramı arefesi 23 Mayıs Cumartesi günü olacak ve bayramın ilk günü ise 24 Mayıs Pazar gününe denk gelecek. Ramazan Bayramı 26 Mayıs'ta bitecek.

KADİR GECESİ NE ZAMAN?

Kur'an'da Kadir gecesinden Kadir Suresi'nde bahsedilir. Buna göre bin aydan daha hayırlı olarak açıklanır. Kur'an bugün inmeye başlamış ve ilk vahiy Hz. Muhammed'e (s.a.v) bugün gelmiştir. Kur'an'da da geçtiği gibi bu hayırlı gün Kadir gecesi 2020 yılında 19 Mayıs Salı günü idrak edilecek.

RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ 2020

Yeni yılda, üç gün süren bayram ve bir arife günü ile birlikte resmiyette üç buçuk gün tatil görünüyor. Ramazan Bayramı arifesi ve ilk günü haftasonuna denk geldiğinden halk, sadece Pazartesi ve Salı günü tatil yapma imkanı bulacak.

Ramazan Bayramı Arifesi - Yarım gün - 23 Mayıs Cumartesi

Ramazan Bayramı 1. Gün - 24 Mayıs Pazar

Ramazan Bayramı - 2. Gün - 25 Mayıs

Ramazan Bayramı - 3. Gün - 26 Mayıs Salı