Ramazan Ne Zaman Başlıyor? İlk Oruç Hangi Gün Tutulacak? İşte 2019 Dini Günler Takvimi

Ramazan ayı ne zaman başlıyor sorusu bugünün en çok merak edileni oldu. Bu akşam idrak edilecek Miraç Kandili, aynı zamanda 2019 Ramazan ayı ne zaman başlıyor, ilk oruç ne zaman tutulacak soruları ile birlikte Ramazan ayı tarihini araştırmaya yöneltti. Peki 11 ayın sultanı Ramazan ayı ne zaman başlıyor? Bu sene ilk oruç ne zaman tutulacak? 2019'un ilk teravih namazı ne zaman kılınacak? İşte Ramazan ayı tarihi ve 2019 dini günler takvimi...

RAMAZAN NE ZAMAN BAŞLIYOR? İLK ORUÇ HANGİ GÜN?

Ramazan ayı ne zaman ve üç aylar ne zaman başlıyor sorusu Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından cevaplandırıldı. Recep, Şaban ve Ramazan ayından oluşan mübarek üç aylar, 8 Mart Cuma günü başlamıştı. Onbir ayın sultanı mübarek Ramazan ayı ise 6 Mayıs Pazartesi günü başlıyor. Yani 5 Mayıs Pazar akşamı yatsı namazı ile birlikte 2019'un ilk teravih namazı eda edilecek. 5 Mayıs Pazar'ı 6 Mayıs Pazartesi gününe bağlayan gece yılın ilk Ramazan orucu için sahura kalkılacak.

Yılın ilk teravih namazı, 5 Mayıs Pazar akşamı kılınacak

RAMAZAN FİTRESİ NE KADAR?

Din İşleri Yüksek Kurulu, 2019 yılı Sadaka-ı Fıtır miktarını belirledi. Yapılan değerlendirmeler neticesinde fıtır sadakasının, Müslüman toplumların neredeyse tamamına yakın bir kesimi tarafından veriliyor olması dikkate alınarak, mevcut sosyo-ekonomik hayat şartları ve bir kişinin günlük asgari gıda ihtiyacı göz önünde bulundurularak 2019 yılı Ramazanayınınbaşlangıcından2020yılıRamazanayınınbaşlangıcınakadarolan sürede asgari 23.00 TL olarak belirlenmesine karar verildi.

Miktar belirlenirken hadis-i şerifler, sosyo-ekonomik şartlar ve bir kişinin günlük asgari gıda ihtiyacı göz önüne alınmıştır. Belirlenen bu miktar, "asgari miktar" olup, sadaka-i fıtırda verilecek meblağ konusunda bir üst sınır bulunmamaktadır. Bu konuda ideal olan, herkesin kendi hayat standardına göre asgari günlük gıda harcamalarına denk düşecek bir meblağı vermesidir. Söz konusu meblağ, gıda vb. şekilde ayni olarak verilebileceği gibi nakdi olarak da ödenebilir.

Fıtır sadakası, Ramazan bayramına kavuşan ve temel ihtiyaçlarının dışında belli bir miktar mala sahip olan Müslümanların, kendileri ve bakmakla yükümlü oldukları kişiler için, yerine getirmekle yükümlü oldukları malî bir ibadettir. Yoksulların ihtiyaçlarının karşılanmasına katkıda bulunmak suretiyle, toplumda karşılıklı sevgi ve kardeşlik bağlarının pekişmesine vesile olan bu mali ibadetin meşru kılınmasındaki temel hedeflerden biri, insanların paylaşma bilincini canlı tutmaktır. Bu sayede her mükellef müslüman, ihtiyacı olan yoksullara az da olsa bir şeyler verebilmenin ve yardımlaşmanın sevincini yaşar. Bundan dolayıdır ki fıtır sadakası, zekâttan farklı olarak, daha geniş bir mükellef kitlesi tarafından yerine getirilir.

2019 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

Regaib Kandili: 07 Mart 2019 Perşembe (30 C.ahir 1440)

Üç Ayların Başlangıcı: 08 Mart 2019 Cuma (1 Receb 1440)

Mirac Kandili: 02 Nisan 2019 Salı (26 Receb 1440)

Berat Kandili: 19 Nisan 2019 Cuma (14 Şaban 1440)

Ramazan Başlangıcı: 06 Mayıs 2019 Pazartesi (1 Ramazan 1440)

Kadir Gecesi: 31 Mayıs 2019 Cuma (26 Ramazan 1440)

Ramazan Bayramı Arifesi: 04 Haziran 2019 Salı (30 Ramazan 1440)

Ramazan Bayramı (1.Gün): 05 Haziran 2019 Çarşamba (1 Şevval 1440)

Ramazan Bayramı (2.Gün): 06 Haziran 2019 Perşembe (2 Şevval 1440)

Ramazan Bayramı (3.Gün): 07 Haziran 2019 Cuma (3 Şevval 1440)

Kurban Bayramı Arifesi: 10 Ağustos 2019 Cumartesi (9 Zilhicce 1440)

Kurban Bayramı (1.Gün): 11 Ağustos 2019 Pazar (10 Zilhicce 1440)

Kurban Bayramı (2.Gün): 12 Ağustos 2019 Pazartesi (11 Zilhicce 1440)

Kurban Bayramı (3.Gün): 13 Ağustos 2019 Salı (12 Zilhicce 1440)

Kurban Bayramı (4.Gün): 14 Ağustos 2019 Çarşamba (13 Zilhicce 1440)

Hicri Yılbaşı: 31 Ağustos 2019 Cumartesi (1 Muharrem 1441)

Aşure Günü: 09 Eylül 2019 Pazartesi (10 Muharrem 1441)

Mevlid Kandili: 08 Kasım 2019 Cuma (11 R.evvel 1441)