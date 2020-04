Ramazan öncesi 400 metrelik ucuz et kuyruğu pes dedirtti

Kaynak: İHA

Ramazan öncesi 400 metrelik ucuz et kuyruğu pes dedirttiErzurum'da 400 metrelik et kuyruğuMaskesini takan et kuyruğuna giriyorERZURUM - Erzurum'da vatandaşlar, Ramazan ayı öncesi Et ve Süt Kurumu Kombina Müdürlüğüne ait satış mağazasından ucuz et alabilmek için uzun kuyruklar oluşturdu. Sosyal mesafe kuralına uyarak sıra bekleyen vatandaşların oluşturduğu kuyruk ise 400 metreyi buldu. Erzurum Merkez Yakutiye ilçesindeki Et ve Süt satış mağazası önünde sabahın erken saatlerinden itibaren kuyruğa girenler, ucuz et alabilmek için saatlerce bekliyor. Yaklaşık 400 metreyi bulan kuyrukta polisler ise vatandaşlara sosyal mesafe kuralına uymaları için sık sık uyarılarda bulunuyor. Maskelerini takarak sıraya giren vatandaşlar içeriye ise polis kontrolüyle 5 kişi 5 kişi olarak alınıyor.Mağazada, kıymanın kilosu 32 lira, kuşbaşının 40 lira, pirzolanın 55 lira, kavurmanın 44 lira 50 kuruş ve sucuğun kilosu ise 42 liradan satılıyor. Kasaplarda pahalı olduğu için Et ve Süt Kurumundan et almayı tercih ettiklerini belirten vatandaşlar, satış mağazası sayısının artırılmasını istedi.Satış mağazasının yanında ki apartmanda yaşayan vatandaşlarda evlerine girip çıkmakta zorluk yaşadıklarını ifade ederek virüse rağmen bu kuyruğu oluşturan vatandaşların canlarını hiçe saydıklarını söyledi.