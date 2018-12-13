MHP Isparta Sarıidris Belediyesi İçin Yeniden Ramazan Pala dedi! Peki Ramazan Pala Kimdir?

RAMAZAN PALA KİMDİR?

Ramazan Pala, 30 Mart 2014 Yerel Seçimleri'nde MHP Merkez İlçe Başkanlığı görevinden istifa ederek Sarıidris Belediye Başkan Adayı oldu. Seçimi kazanan Pala, 3 dönem Sarıidris Belediye Başkanlığı yaptı. MHP Isparta Teşkilatı üyesidir.

KASABADA KÜLTÜR MANTARI ÜRETİMİNİ SAĞLADI

Ramazan Pala, kasabada mantarhane açarak kültür mantarı üretimine öncülük etti. Mantar kültürü üretimiyle Isparta ekonomisine katkı sağlayan Pala, mantarhane sayısını 160'ın üzerine çıkardı. Kültür mantarı üretimi 2 bin 500 nüfusu bulunan Sarıidris'in temel geçim kaynağı haline geldi.

TARIM VE SULAMA ALANLARINDA PROJELERİ VAR

Ramazan Pala'nın, tarım ve sulama alanlarında projeleri bulunmaktadır.Pala, Sarıidris arazilerinin büyük bir bölümünde sulanabilir tarım yapılabilmesi için projeler üzerinde çalışmaktadır.

Aslen Ispartalı olan Pala evlidir.

Ramazan Pala, 31 Mart 2019 Yerel Seçimleri'nde MHP'den Sarıidris Belde Belediye Başkan adayıdır.