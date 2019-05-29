"Ramazan Sokağı" çocukların gözdesi oldu

Düzce Belediyesi
tarafından Anıtpark'ta kurulan "Ramazan Sokağı" çocukların uğrak yeri oldu.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kültür İşleri Müdürlüğü tarafından Anıtpark'ta düzenlenen ramazan etkinlikleri çocuklar için hazırlanan gösterilere ev sahipliği yapıyor.
"Ramazan Sokağı" sahnesinde Düzce Halk Eğitim Merkezi tarafından drama ve illüzyon gösterisi izleyenlerden beğeni topladı.
Çocuklar da sahneye çıkarılarak oyunlara dahil edilirken, gösteriler ailelerden takdir topladı.
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Kaynak: AA