Ramazan Sokağında "Görme engelli insanlara karşı nasıl davranılır" semineri

Kaynak: İHA

Kırıkkale Belediyesi tarafından geleneksel olarak her yıl düzenlenen Ramazan Sokağında İçişleri Bakanlığı tarafından desteklenen "Görmem İçin Sen Varsın Projesi" kapsamında vatandaşlara yönelik "Görme engelli insanlara karşı nasıl davranılır" konulu seminer verildi.Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı'nın başlatmış olduğu ve geleneksel olarak Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanında her yıl düzenlenen Ramazan etkinliklerine vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor. Sahne gösterileri ile başlayan programda çocuklar için özel gösteriler yapıldı. Daha sonra İçişleri Bakanlığı tarafından desteklenen "Görmem İçin Sen Varsın Projesi" kapsamında vatandaşlara yönelik Eğitimci Yazar Bekir Akdeniz "Görme engelli insanlara karşı nasıl davranılır" konulu seminer verdi.Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, Ramazan ayının ruhuna uygun bir şekilde her anlamda dolu dolu yaşanması için belediyemiz tarafından kurulan Ramazan Sokağı, vatandaşların en önemli uğrak mekanlarından birisi olduğunu ifade etti.Ramazan Sokağında kurulan stantlarda el sanatları, ev yapımı ürünler, çay ocakları, kahve dükkanları gibi dükkanlar ve çocuklar için oyun alanları bulunuyor. Yüzlerce vatandaş Ramazan Sokağına gelerek Ramazan ayını farklı bir atmosferde yaşıyor. - KIRIKKALE Kırıkkale