Ramazan Uğur Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde BTP UŞAK SİVASLI belediye başkan adayı olan Ramazan Uğur isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. UŞAK SİVASLI ilçesinde toplam 6 aday ile yarışan Ramazan Uğur isimli BTP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde BTP UŞAK SİVASLI adayı Ramazan Uğur kimdir? BTP UŞAK SİVASLI adayı Ramazan Uğur yüzde kaç oy aldı?

Ramazan Uğur Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde BTP UŞAK SİVASLI belediye başkan adayı olarak gösterilen Ramazan Uğur SİVASLI ilçesinde % 0,12 oranında oy almıştır. SİVASLI ilçesinde % 0,12 oranında oy olan Ramazan Uğur adlı BTP adayı toplamda 6 adet oy sayısına ulaştı.

UŞAK SİVASLI ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.