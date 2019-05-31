"Ramazan ve İnfak" konulu yarışmanın ödülleri sahiplerini buldu

Bozüyük
İlçe Müftülüğünce ortaokullar arasında düzenlenen "Ramazan ve İnfak" konulu kompozisyon ve resim yarışmasının ödülleri verildi. Diyanet İşleri Başkanlığı
tarafından ülke genelinde düzenlenen kompozisyon ve aynı temalı resim yarışmasında seçilen eserlerin sahipleri İlçe Müftülüğünde düzenlenen törenle ödüllerini buldu. Diyanet İşleri
Başkanlığı'nın öngördüğü şekilde seçilen eserler birer çeyrek altınla ödüllendirildiği gibi katılan her eser sahibi de 100'er lira ile ödüllendirildi. Düzenlenen ödül törenine öğrenciler, öğretmenleri ve veliler katıldı. Ödülü takdim eden İlçe Müftüsü Mustafa Topal
ödül töreninde yaptığı konuşmada yarışmaya katılan öğrencilere ve onları yarışmaya hazırlayan öğretmenlerine teşekkür etti. - BİLECİK
Kaynak: İHA
Diyanet İşleri Başkanlığı
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