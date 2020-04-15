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Ramazanda tek kişilik iftar menüsü dönemi

Korona virüs salgınına karşı farklı alternatifler sunan hazır yemek sanayicileri, yaklaşan Ramazan ayı nedeniyle tek kişilik kullan-at tabaklarında iftar menüsü hazırlıyor.

15.04.2020 15:22 | Son Güncelleme: 15.04.2020 15:22
Ramazanda tek kişilik iftar menüsü dönemi
Korona virüs salgınına karşı farklı alternatifler sunan hazır yemek sanayicileri, yaklaşan Ramazan ayı nedeniyle tek kişilik kullan-at tabaklarında iftar menüsü hazırlıyor.

Yankı Yemek Sanayi Pazarlama Yöneticisi Seda Çibuk, korona virüs (Covit-19) salgınını önlemek için alınan önlemler nedeniyle sosyal dayanışmanın en güzel örneğini oluşturan toplu iftar yemeklerinin bu yıl yapılamayacağına dikkat çekti. Seda Çibuk, bu duruma çözüm bulmak için hazırlık yaptıklarını ve isteyen müşterilerine özel kaplarda tek kişilik iftar menusu sunacaklarını açıkladı.

Seda Çibuk, korona virüs salgını sonrasında bazı işletmelerin üretimlerine geçici olarak ara verdiğini, bunun sonucunda hazır yemek sektöründe talep daralması yaşandığını söyledi. Çibuk, hazır yemek firmalarının çalışmayı sürdüren işletmelere hizmet vermek için üretime devam ettiğini belirterek, "Ama işletme maliyetlerimiz arttı. Uğradığımız ekonomik zararı en aza indirmek için yeni çözüm arayışlarına gittik" dedi. Salgının sebep olduğu talep daralmasına karşı tek kişilik yemek menüsü uygulaması ile aşmayı hedeflediklerini söyleyen Seda Çibuk, "Virüs varsa, çözüm de vardır. Toplu iftar yemekleri yapılmayacak ama sosyal dayanışmayı sürdürebileceğiz. Müşterilerimize alternatif bir uygulama sunduk. Gelir düzeyi düşük insanlarımıza yardım etmek isteyenler, hazırladığımız tek kişilik kaplarda yemekleri dağıtarak hayır yapabilecek. Dağıtım için hazırlanan özel kaplar, kullanıldıktan sonra atılabilecek" dedi.

Tek kişilik yemek menülerinin porsiyon sayısı ve yemek içeriğine göre çeşitlendirileceğini söyleyen Seda Çibuk, müşterilerin bütçelerine göre menü seçip, dağıtabileceklerini belirtti. Yeni uygulamanın sağlık açısından çok daha güvenilir olduğuna vurgu yapan Çibuk, el değmeden hazırlanan yemekleri hızlı soğutma işlemine tabi tuttuklarını, böylece bakteri üremesine izin verilmediğini ifade etti. Firmalarında hijyen ve sanitasyona uygun olarak hazırladıkları menüleri kullan-at kapları içerisinde müşterilerine teslim edeceklerini vurgulayan Seda Çibuk, "Hazırladığımız yemekleri el değmeden hijyen ve sanitasyona uygun bir ortamda paketlenmesi için gerekli yatırımı geçen yıl tamamladık. İftar için gelecek toplu talepleri karşılamaya hazırız. Talep eden müşterileriniz bizimle irtibata geçebilirler" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA

Etiketler: Güncel
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