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Ramazanda Türkiye'de bulunmanın mutluluğunu yaşıyorlar

Almanya'dan getirilerek yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Giresun'da karantinaya alınan vatandaşlar, ramazanı ardından da bayramı Türkiye'de geçirecek olmanın sevincini yaşıyor.

25.04.2020 12:04 | Son Güncelleme: 25.04.2020 12:21
Ramazanda Türkiye'de bulunmanın mutluluğunu yaşıyorlar
Almanya'dan getirilerek yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Giresun'da karantinaya alınan vatandaşlar, ramazanı ardından da bayramı Türkiye'de geçirecek olmanın sevincini yaşıyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonu ve Dışişleri Bakanlığının çalışmasıyla gerçekleştirilen tahliye kapsamında Almanya'nın Frankfurt şehrinden kalkan Türk Hava Yolları'na ait uçakla 21 Nisan'da ülkeye getirilen 210 Türk vatandaşının karantina süreci devam ediyor.
Gençlik ve Spor Bakanlığının Gülpembe Hatun Yurdu'nda 5 gündür karantinada bulunanlar, oruç tutarak ibadetlerini yerine getirdi.
Almanya'nın Stuttgard şehrinden gelen Sabriye Güler, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ramazanı Türkiye'de geçireceği için mutlu olduğunu söyledi.
Ramazanı ve bayramı Türkiye'de geçireceğini daha önce tahmin etmediğini belirten Güler, "Birden Türkiye'ye gelme fırsatı doğdu. Yurtta karantinaya alındık, kaldığımız yerden de çok memnunum. İlk oruç ülkemizde nasip oldu, Allah nasip ederse oruç tutmaya da devam edeceğiz. Bayramı inşallah memleketim Afyonkarahisar'daki köyümde geçireceğim." dedi.
Cemile Ekici ise kendilerine Türkiye'ye gelme imkanı sağlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ederek, "Ramazan ayını ve bayramı yurt dışında geçireceğim için çok üzülüyordum, çok bunalmıştım. Allah razı olsun bir anda karşımıza ülkeye gelme imkanı çıktı, hızır gibi yetiştiler. Şükürler olsun geldik." diye konuştu.
Memleketi Ankara'ya gitmek için gün saydığını dile getiren Ekici, eşine ve çocuklarına kavuşacağı günü beklediğini vurguladı.
"İlk orucumuzu da Türkiye'de geçirdik, çok güzel bir his"
Neslihan Kabil de ramazanı ve bayramı Türkiye'de geçirmeyi beklemediğini anlatarak, "Bir anda bu imkan doğdu, Allah devletimizden razı olsun. İlk orucumuzu da Türkiye'de geçirdik, çok güzel bir his." ifadesini kullandı.
Kabil'in eşi Alaaddin Kabil, 10 günlüğüne gittikleri Almanya'dan yurda dönüşte sıkıntı yaşadıklarına işaret etti.
Yurda dönmenin mutluluğunu yaşadığını belirten Kabil, "Ramazanı Almanya'da geçirmek istemiyordum, onun için ülkeye dönmek istiyordum, tabii süreç uzadı. Kısa süre önce de devletimiz sağolsun getirdiler." dedi.
Hatun Yaşar ise ramazanda ülkede bulunduğu için mutlu olduğunu ifade ederek, "Geldim ülkemde ezan seslerini duydum, namazımı da kılıyorum, çok şükür söylenecek başka söz yok. Hayırlısıyla inşallah ramazanı geçireceğiz, bayramı göreceğiz." diye konuştu.

Kaynak: AA

Etiketler: Giresun, Almanya, Türkiye, Güncel , Haber
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