Rambo: Last Blood Filmi

Rambo
5 film
inde, eski bir asker olan John Rambo'yu Arizona'daki bir çiftlikte yaşarken yoğun bir şekilde Travma Sonrası Stres Bozukluğu ile baş etmeye çalışırken buluyoruz. Bulabildiği her yerde gündelik iş bulmaya çalışan ve hayatını idame ettirmeye çalışan Rambo, beladan uzak durmaya çabalamaktadır. Ancak günün birinde arkadaşı ve emlak müdürü Maria'dan aldığı haber bu durumu değiştirir. Maria'nın torunu bir parti için Meksika
sınırını geçtikten sonra kaybolmuştur. Bu yüzden John, gençleri bulmak için sınırın güneyini dolaşır. Bu görev, Rambo'nun bir insan kaçakçılığı çetesini ortaya çıkarmasıyla birlikte oldukça tehlikeli bir hal alır. Rambo adaleti sağlamak için üvey kız kardeşi de kaçırılan bir gazeteci ile birlikte çalışmaya başlar. Rambo kaçırılan kızları kurtarmak ve acımasız bir suç liderini dize getirmek için bütün yeteneklerini kullanmak zorundadır. Sylvester Stallone
'un başrolünde yer aldığı ikonik seriyi yeniden dirilten yeni devam halkasında yönetmen koltuğunu Adrian Grunberg üstleniyor. Yönetmen :
Adrian GrunbergSenaryo:
Matthew Cirulnick, David Morrell, Sylvester StalloneOyuncular:
Sylvester Stallone, Paz Vega
, Óscar Jaenada, Louis Mandylor, Sheila Shah, Yvette Monreal, Joaquín Cosio, Jessica Madsen, Adriana Barraza, Díana Bermudez, Sergio Peris-Mencheta, Marco de la O, Manuel Uriza, Dimitri 'Vegas' Thivaios, Nick Wittman, Atanas Srebrev , Owen Davis, Aaron Cohen
, Rick ZingaleFilmin Türü:
AksiyonOrijinal Adı:
Rambo: Last BloodYapımcı Firma:
Balboa ProductionsYapım Yılı:
2019Yapım Ülkesi:
ABDOrijinal Dili:
İngilizceDağıtıcı Firma:
CGV Mars DağıtımVizyon Tarihi:
20.09.2019 Rambo: Last Blood Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın. Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.