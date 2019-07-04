04.07.2019 17:52
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Rami Malek, terörist rolünü tek bir şartla kabul ettiğini açıkladı!

Oscar ödüllü oyuncu Rami Malek bir sonraki James Bond filminde oynayacağı terörist rolünü tek bir şartla kabul ettiğini belirtti. Malek, "Karakter Arapça konuşan veya işlediği suçlara dini gerekçeler gösteren bir terörist olmayacak." dedi.

Oscar ödüllü oyuncu Rami Malek, yeni James Bond filminde oynayacağı 'terörist' rolünü tek bir şartla kabul ettiğini belirterek, "Karakter Arapça konuşan veya işlediği suçlara dini gerekçeler gösteren bir terörist olmayacak." dedi.

OSCAR SAHİBİ OLMUŞTU

Müzede Bir Gece ve Alacakaranlık Efsanesi: Şafak Vakti Bölüm 2 gibi filmlerde rol alan Mısır kökenli ABD'li aktör, "Mr. Robot" dizisinde canlandırdığı 'Elliot Alderson' rolü ile dikkatleri üzerine çekti. 2018 yapımı, Freddie Mercury'nin hayatının anlatıldığı "Bohemian Rhapsody" filminde Mercury'e hayat veren Rami Malek, gösterdiği performans ile 91. Oscar ödüllerinde 'En İyi Erkek Oyuncu' ödülünün sahibi oldu.

"ÇOK FARKLI BİR TERÖRİST"

Malek, şu sıralar çekimleri devam eden Bond filminin kötü adamını canlandırıyor. The Mirror'a konuşan Oscar ödüllü oyuncu, rolü kabul etmeden önce filmin yönetmeni Cary Fukunaga ile konuştuğunu açıkladı. Canlandırdığı kötü adamın yaptıklarının asla dini gerekçelerle yapmadığına emin olmak istediğini söyledi. Aktör rolüyle ilgili "Çok farklı bir terörist ve büyük bir karakter" olduğunu sözlerine ekledi. Malek, filmde canlandırdığı kötü adamı "tehlikeli yeni teknolojiyle donanmış gizemli bir kötü adam." olarak tanımlanıyor.

Daniel Craig'i gizli ajan James Bond olarak izleyeceğimiz son film olan Bond 25'in, 2020 yılında vizyonda olması planlanıyor.

Rami Malek, terörist rolünü tek bir şartla kabul ettiğini açıkladı! Rami Malek, terörist rolünü tek bir şartla kabul ettiğini açıkladı!
James Bond, Rami Malek, Magazin

YORUMLAR (3)
COŞKUN ÇAKIROĞLU: Mr.robottan sonra tuhaf gelecek bize ama malek cidden iyi aktör bekliyoruz ki kötü karakterlere kızgınlık duyduğumuz kadar hayranlığımızda var örneğin "joker" ama özellikle batman kara şövalyedeki olan,ayrıca tabiki büyük üstad rahmetli erol taş hepimizin gönlünde yeri başkadır
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ADANA01: ADAMSIN
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FREDDİE ROLÜNDEN SONRA BU NE TEZAT: 180 derece ters bir oyunculuk
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