29 Kasım 2018, 15:32
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Ramil Guliyev: Askerlik Yapmak Güzeldi

Ramil Guliyev: Askerlik Yapmak Güzeldi

Dünya ve Avrupa şampiyonu milli atlet Ramil Guliyev, 21 günlük bedelli askerliği sırasında iki kez doping kontrolüne girdi.

Berlin'de 7-12 Ağustos'ta gerçekleştirilen Avrupa Atletizm  Şampiyonası'nda erkekler 200 metrede şampiyona rekorunu 19,76 saniyeye indirerek  altın madalya kazanan Ramil Guliyev, daha sonra katıldığı yarışlarda da  başarısını sürdürdü.
Guliyev, Skolimowska Memorial yarışlarında 100 metrede üçüncü, Elmas  Lig'in final etabında 200 metrede ikinci, Uluslararası Atletizm Federasyonları  Birliği (IAAF) tarafından düzenlenen Kıtalar Kupası'nda 200 metre ve 4x100 bayrak  yarışında ikinci oldu. Milli sporcu, Antalya'da düzenlenen Gloria Kupası'nda 200  metrede altın madalya kazanarak, 2018 yılını iyi bir şekilde kapattı.
Yarış sezonu bitiminde bedelli askerlik için İstanbul'daki İkmal  Maliye Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı'na teslim olan milli sporcu, 21 günlük  askerliği süresince iki kez doping kontrolüne tutuldu.
"Askerlik yapmak çok güzeldi"
Tezkeresini aldıktan sonra Antalya'da kampa girerek 2019 Dünya  Atletizm Şampiyonası hazırlıklarına başlayan Guliyev, AA muhabirine yaptığı  açıklamada, askerliğin iyi geçtiğini belirterek, çok güzel duygular yaşadığını  söyledi.
Askerlikle spor hayatının biraz benzediğini dile getiren Guliyev, "Her  ikisinde de ekstradan bir şey yapamıyorsun çünkü çok zamanın olmuyor ama yine de  askerlik yapmak çok güzeldi, benim için sıkıcı olmadı." diye konuştu. 
Askerde doping kontrolü
Profesyonel sporcular için dikkat etmeleri en önemli konulardan  birinin doping olduğunu dile getiren Guliyev, Dünya Dopingle Mücadele Ajansı'nın  (WADA) da bu konuda sıkı kuralları olduğunu anlattı.
Guliyev, olimpiyat sporcularının her gün bir saat nerede olacağının  bildirimini yapmak zorunda olduğunu ifade ederek, o saat içinde de doping  kontrolü için numune almaya gelenlerin olabileceğini söyledi.
Kendisinin de çok sık doping kontrolüne tabi tutulduğunu anlatan  Guliyev, şöyle konuştu:
"2012 ve 2013 yıllarında dopingden yakalanan sporculardan sonra çok  büyük değişiklikler oldu. Şu anda doping kullanmak gibi bir şey yapmak mümkün  değil. Yaparsan da spor hayatın bitiyor. Bu nedenle çok dikkatli olmamız lazım.  Sadece doping ilaçlarını kullanmamakla bitmiyor. Her zaman yemeğine de  katabilirler, bilmeden bir şey de yiyebilirsin. Bu yıl 20 ile 30 arasında doping  kontrolüne girdim. Her yarışta numune aldılar. Yarış dışında da birkaç kere kamp  merkezlerine geldiler. Eve de geliyorlar. Askerde olduğum sırada da kontroller  devam etti. 21 gün içerisinde iki kere askeri birliğe gelerek, doping için numune  aldılar."
 2019'da hedef Avrupa rekoru
Milli sporcu Guliyev, 2018 yılı başında antrenörü Oleg Mukhin ile  yaptıkları programda hedeflerini Avrupa şampiyonluğu ve Avrupa rekoru kırmak  olarak belirlediklerini dile getirerek, "Bunun için çalışmalar yaptık ve  hazırlandık. 2018'de Avrupa Şampiyonu oldum ama Avrupa rekorunu kıramadım.  İnşallah seneye rekoru kıracağız. Çok idman yapıyoruz. Sezona da güzel başladık.  İnşallah seneye rekoru tekrar deneyeceğiz." diye konuştu. 
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