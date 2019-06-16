16.06.2019 22:34
Haberler»Spor » Haber

Ramil Guliyev'den Fas'ta ikincilik

Ramil Guliyev

Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliği (IAAF) tarafından düzenlenen Elmas Lig'in altıncı etabında milli sporcu Ramil Guliyev, erkekler 200 metrede ikinci oldu.

Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliği (IAAF) tarafından düzenlenen Elmas Lig'in altıncı etabında milli sporcu Ramil Guliyev, erkekler 200 metrede ikinci oldu.
Fas'ın başkenti Rabat'ta gerçekleştirilen etapta erkekler 200 metrede yarışan Guliyev, 20.28'lik derecesiyle ikinci sırada yer aldı.
Kanadalı Andre de Grasse, 20.19'luk süresiyle 200 metre yarışını birinci sırada bitirdi. Ekvadorlu Alex Quinonez ise 20.30 ile üçüncü sırayı elde etti.
Dünya ve Avrupa şampiyonu Ramil Guliyev, şu ana kadar topladığı 27 puanla Elmas Lig'de liderliğini sürdürdü.
Kaynak: AA
Değerli Taş, Fas, Ramil Guliyev, Spor

YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
00:17 Grup Gripin'den yeni single mesajı
00:16 Yıldırım: "Beni Binali Yıldırım yapan bu şehre çok güzel hizmetler yapmaya hazırım"
00:16 Kuyuya düşen baba ve oğlunu itfaiye kurtardı
00:16 Yunanistan'dan Doğu Akdeniz'e ilişkin yaptırım tehdidi
00:15 Kocaeli'de otomobil yolcu otobüsüne çarptı: 2 yaralı
00:14 ZONGULDAK İstanbul adayları Zonguldak'ta ilgiyle izlendi
00:11 Yıldırım ve İmamoğlu ortak yayını