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Ramil Guliyev, Diamond League'e hazırlanıyor

Milli atlet Ramil Guliyev, Diamond League ve Olimpiyat hazırlıklarını Antalya'da sürdürüyor.

04.01.2020 12:26 | Son Güncelleme: 04.01.2020 12:31 Ramil Guliyev, Diamond League'e hazırlanıyor
Milli atlet Ramil Guliyev, Diamond League ve Olimpiyat hazırlıklarını 'da sürdürüyor. Şampiyon koşucu, Beşiktaş'ın antrenman yaptığı sırada hazırlıklarını sürdürdü.

Dünya ve Avrupa Şampiyonu milli atlet Ramil Guliyev, Diamond League ve Olimpiyatlar için hazırlıklarını sürdürüyor. Antalya'da milli takım kampında yer alan Guliyev, bu sabah Beşiktaşlı futbolcularla yan yana çalıştı. Siyah-beyazlı takımın antrenmanı sırasında tartan piste çıkan Guliyev, milli takım hocaları eşliğinde antrenman yaptı ve daha sonra hazırlıklarını salonda sürdürdü. - ANTALYA

Ramil Guliyev, Antalya, Spor

Kaynak: İHA

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