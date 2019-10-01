Haberler » Spor » Haber

Ramil Guliyev, dünya 5'incisi oldu

17. Dünya Atletizm Şampiyonası'nda erkekler 200 metre finalinde mücadele eden milli sporcu Ramil Guliyev, 5. oldu.

01.10.2019 23:00Ramil Guliyev, dünya 5'incisi oldu
17. Dünya Atletizm Şampiyonası'nda erkekler 200 metre finalinde mücadele eden milli sporcu Ramil Guliyev, 5. oldu.
Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen şampiyonanın beşinci gününde erkekler 200 metre finalinde piste çıkan Ramil Guliyev, 20.07'lik derecesiyle 5. sırayı aldı.
Temmuz ayında 19.50 ile tüm zamanların 8. en hızlı derecesini yakalayan 22 yaşındaki ABD'li Noah Lyles, 19.83'lük derecesiyle altın madalyaya uzandı.
Kanadalı Andre de Grasse 19.95 ile gümüş, Ekvadorlu Alex Quinonez de 19.98 ile bronz madalya kazandı.

Ramil Guliyev, Spor

Kaynak: AA

YORUMLAR
Son Dakika Spor Haberleri
03:44 Fenerbahçe, Antalyaspor hazırlıklarını sürdürdü
02:58 Dünya şampiyonu Habibe, okulunda coşku ile karşılandı
02:52 Eker I Run'un tanıtım toplantısı yapıldı
02:31 Donk: Gol problemini çözmeliyiz
02:31 Ryan Babel Instagram hesabını yapattı
02:29 Fatih Terim: "Bugünü kaybettik ama önümüzdeki günleri kazandık"
02:11 Luyindama: Real Madrid maçında kazanmak zorundayız