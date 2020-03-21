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Ramil Guliyev: İhtiyaç olmadıkça dışarı çıkmayınız

Milli atlet Ramil Guliyev, dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına karşı "evde kal" mesajı verdi.

21.03.2020 13:05 | Son Güncelleme: 21.03.2020 13:05
Ramil Guliyev: İhtiyaç olmadıkça dışarı çıkmayınız

Milli atlet Ramil Guliyev, dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına karşı "evde kal" mesajı verdi.

Rekortmen milli atlet Ramil Guliyev, koronavirüs salgınıyla ilgili Demirören Haber Ajansı'na açıklamalarda bulundu. 29 yaşındaki sporcu, salgınla mücadele için kurallara uyulması gerektiğine vurgu yaparak, "Lütfen, virüsten dolayı birkaç kurala uymamız gerekiyor. İhtiyaç olmadan dışarı çıkmayınız. Dışarı çıkanlar lütfen maske takınız. Bu maskeler sadece sizi değil, etraftaki insanları virüse karşı koruma amacıyla kullanılıyor. Dışarıya çıktıktan sonra evinize dönünce ellerinizi muhakkak yıkayın. Diğer insanlarla temasa geçmeyiniz. Basit kurallara uyarsak, virüs dağılmaz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -Ramil Guliyev'in açıklamaları


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Kaynak: DHA

Etiketler : Ramil Guliyev, Spor

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