Ramis Akın Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde BTP Mersin büyükşehir belediye başkan adayı Ramis Akın oldu. BTP adayı Ramis Akın, Mersin büyükşehir belediye başkanlığı yarışında yüzde kaç oy aldı? Mersin büyükşehir belediyesini hangi aday kazandı? 31 Mart yerel seçimlerine büyük bir özveriyle hazırlanan BTP Mersin büyükşehir belediye başkan adayı Ramis Akın ile ilgili seçim sonuçları ve Mersin büyükşehir belediyesi aday yarışı bilgilerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Seçime AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, Vatan Partisi, SP, TKP, BBP, DP, HDP, BTP ve DSP olmak üzere 12 parti katıldı. BTP Mersin büyükşehir belediye başkan adayı Ramis Akın oldu. Seçim sonuçlarının açıklanması ile birlikte Mersin büyükşehir belediyesini kim kazandı? sorusu merak konusu oldu. Mersin aday yarışı ve Mersin seçim sonuçlarını merak ediyorsanız doğru adrestesiniz. İşte detaylar…

Mersin Seçim Bilgileri

Mersin büyükşehir belediyesi için toplam sandık sayısının 4.155 olduğu belirlendi.

Mersin büyükşehir belediyesi için açılan sandık sayısının ise 4.155 olduğu da netleşen bilgiler arasında.

Mersin büyükşehir belediyesi için katılım oranının ise % 85,29 ile kayıtlara geçtiği görülüyor

Mersin büyükşehir toplam seçmen sayısının ise 1.282.874 olduğu belirlendi.

Mersin büyükşehir belediyesi seçimi için oy kullanan toplam seçmen sayısının ise 1.094.216 adet olduğu da yine netlik kazanan bilgiler olarak karşımıza çıkıyor.

BTP Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ramis Akın Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde BTP Mersin büyükşehir belediye başkan adayı olarak gösterilen Ramis Akın, Mersin yarışında % 0,18 oranında aldığı oy ile 8'nci oldu. Ramis Akın toplamda 1.937 adet oy sayısına ulaştı.

Ramis Akın Kimdir?

1954'de Ankara'da doğdu.

Ankara Gazi Universitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği bölümünden mezun oldu.

2003 yılında emekli oldu. Evli ve bir çocuk babası.

BTP Mersin büyükşehir belediyesi için yarışa giren diğer adayların da aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.