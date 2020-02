Ramiz Dayı sözleri neler? Ramiz Dayı'nın unutulmaz sözleri nelerdir? Tuncel Kurtiz'in en meşhur replikleri!

Türk televizyon ve dizi tarihinin en unutulmaz ve hafızalardan silinmeyen dizilerinden birisi hiç şüphesiz Ezel'dir. Yayınlandığı ilk günden itibaren insanları ekrana bağlayan dizinin en meşhur oyuncularından birisi canlandırdığı "Ramiz Dayı" karakteri ile Tuncel Kurtiz olmuştur. Dizi boyunca replikleri ile izleyenleri kendine hayran bırakan Ramiz Dayı'nın en meşhur ve sevilen sözlerini sizler için yazımızda derledik.

TUNCEL KURTİZ KİMDİR?

1 Şubat 1936 Kocaeli doğumlu olan Tuncel Kurtiz, sinema ve tiyatro oyuncusu, yönetmen, yapımcı ve senarist olarak Türk sanat hayatınada etkili olmuş isimler arasındadır. Üniversite hayatında kısa bir süre hukuk fakültesinde, daha sonra ise filoloji, felsefe, psikoloji ve sanat tarihi bölümlerine devam eden ünlü oyuncu bu bölümleri bitirememiş tahsil hayatını yarıda kesmek zorunda kalmıştır.

İlk kez 1959 yılında Dormen Tiyatrosu'nda oyunculuğa başlayan Tuncel Kurtiz asıl yükselişini Sürü filminde oynadığı rol ile yakalamıştır. Oyunculuk ve senaristlik hayatında çok sayıda ödül alan ünlü oyuncu Türk televizyon hayatına damga vuran dizilerden biri olan Ezel dizisinde canlandırdığı Ramiz Karaeski karakteri ile büyük bir hayran kitlesi yakalamış, seyircilerin gönlünde taht kurmuştur.

27 Eylül 2013'te Etiler'de evinde geçirdiği kalp krizi sonrası vefat eden ünlü oyuncu Balıkesir'in Edremit ilçesine bağlı Çamlıbel köyüne defnedilmiştir.

RAMİZ DAYI'NIN EN MEŞHUR SÖZLERİ

"Güç gizden gelir yeğen!"

"Hesap görmek hesap etmekten zordur yeğenim."

"Teslim olunmadan sadık olunmaz."

"Herkes öldürür sevdiğini."

"Bir şey olmuyorsa ya daha iyisi olacağı için, ya da gerçekten de olmaması gerektiği için olmuyordur."

"Tüm masumiyetiyle hayatımızda yer alan bu çocukların bu denli katledilmesine ve buna göz yuman duyarsızlara şaşırıyorum!"

"Seni ölüme götürse de, Doğrudan asla şaşmayacaksın."

"Uykun gelmiyor diye gözlerini suçlama, Belkide o beklediğin uyku değildir."

"Bir avuç kömür için, bir ömür verenlere. Dualarımız sizinle."

"Dön bak arkana yeğen. Gitmez" dediğin kaç kişi yanında?"

"Ve son sözü hep alın yazısı söyler."

Tuncel Kurtiz

"Bazen öyle acır ki için değiştin sanırsın şimdi dersin… Şimdi her şeyi yapabilirim…"

"Bazen hayat seni öyle zorlar ki yeğenim yolun başında kimdin… Unutursun..."

"Zorunu benden duy yeğenim, herkese yalan söylemen yetmez artık… Bundan böyle bir başına kalsan da artık kendin olamazsı."

"Bazen insan başkasının ruhunu ararken kendi ruhunu teslim eder başkasına."

"Her yanım yanım acıyor, gençliğime, halime şu mavi gök mavi deniz uçan kuş işe giden insanlar ipimi çeken cellat on gün on gün."

"Bazen yeğen işleri yoluna koymak için sıkmayacaksın yumruğunu, açacaksın avucunu avucundakileri savuracaksın havaya. Bekleyeceksin, bekleyeceksin sana geri gelmelerini."

"Cesurun bakışı korkağın kılıcından keskindir yeğen!"

"Değişmek zordur yeğenim ama bazen. Aynı adam olmak daha zordur."

"Hayatın kuralı bu ne kadar uzağa gidersen git başladığın yere dönersin sonunda."

"Sadakat sevdiğinin kalbini tutup avucunda tutmaktır ama sadakat gerektiğinde o yüreği fırlatıp yere atmaktır."

"Geçmişe dönmek başka geçmişi silmek başka. Bir kere aktı mı zamanın içinden suyun yolu değişmez."

"Bazen yaşamak için öldürmek zorundasın. Bazen yaşamak için içindeki sevgi seni öldürmeden sen onu öldürmek zorundasın."

"Sadakat endam değildir aslında sevgiden pekguzelsozler.com kör olmaktır hep kaçtığın şeye eninde sonunda yakalanmaktır sadakat."

TUNCEL KURTİZ'İN OYNADIĞI TİYATRO OYUNLARI

