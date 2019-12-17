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Ramo 1. Tanıtım | Yakında Show TV'de Başlıyor!

"BİR SEVDADIR İSYAN!"Yapımcılığını BKM'nin üstlendiği, Murat Yıldırım'ın 'Ramo' karakterine hayat verdiği, Show TV'nin hikayesiyle merak uyandıran yeni dizisi 'Ramo'nun ilk tanıtımı yayınlandı.

17.12.2019 15:46 | Son Güncelleme: 17.12.2019 15:46
"BİR SEVDADIR İSYAN!"
Yapımcılığını BKM'nin üstlendiği, Murat Yıldırım'ın 'Ramo' karakterine hayat verdiği, Show TV'nin hikayesiyle merak uyandıran yeni dizisi 'Ramo'nun ilk tanıtımı yayınlandı. Bir başkaldırış hikayesinin ekseninde dönen 'Ramo'nun yayınlanan ilk görüntüleri dikkatleri üzerine çekiyor.
Senaryosunu Yılmaz Şahin'in kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda Yağız Alp Akaydın'ın oturduğu BKM'nin Show TV için hazırladığı yeni dizisi 'Ramo'nun merakla beklenen ilk görüntüleri yayınlandı. 'Ramo' karakterine can veren Murat Yıldırım dışında Esra Bilgiç,İlker Aksum, Yiğit Özşener, Görkem Sevindik, İdil Fırat, Cemre Baysel, İlhan Şen, Sacide Taşanerve Macit Koper gibi usta ve genç oyuncuların kadrosunda yer aldığı dizide, efendisine başkaldıran Ramo'nun sıradışı hayatının hikayesi ile aile, adalet, intikam, dostluk ve aşk eksenindeki derin çatışma anlatılacak.
Ramo 1. Tanıtım | Yakında Show TV'de Başlıyor!

Murat Yıldırım, TV, TV

Kaynak: DailyMotion.com


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