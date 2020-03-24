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Ramo 11. Bölüm fragmanı yayınlandı. Ramo 11. Bölüm fragmanı izle! Ramo yeni bölüm tanıtımı izle! Ramo dizi konusu nedir? Ramo dizi oyuncuları kimler?

Nefes kesecek olan Ramo 11. Bölüm'de Ramo, Alpay ve Yavuz karakterleri ile Sibel ve Fatoş karakterleri arasında heycanlı sahneler yaşandı. Ramo 11. bölüm fragmanı izle.

24.03.2020 09:13 | Son Güncelleme: 24.03.2020 09:13
Ramo 11. Bölüm fragmanı yayınlandı. Ramo 11. Bölüm fragmanı izle! Ramo yeni bölüm tanıtımı izle! Ramo dizi konusu nedir? Ramo dizi oyuncuları kimler?

Show TV ekranlarının yeni ve sevilen dizisi olan ve başrollerinde Murat Yıldırım ile Esra Bilgiç'in yer aldığı Ramo, ilk bölümülerinden itibaren izleyenlere büyük heycanlar yaşatıyor. İşte Ramo'nun son bölümü ve yaşananlar.

RAMO 11. BÖLÜM FRAGMAN İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

RAMO 10. BÖLÜMDE NE OLDU?

Ramo'nun 10. Bölümünde; Ramo zamanla yarışmak zorundadır. Alpay'ın verdiği zehir, Sibel'in giderek kötüleşmesine neden olur. Ramo'nun onu hastaneye yetiştirmek için kritik bir karar alması gerekmektedir. Son anda kaçmayı başaran Alpay, komisyonla barış yapmak ister. Ramo ise komisyona ve kendisine oyun oynayan Alpay'ın mekanlarına el koyar ve onun peşine düşer. Kaçacak yeri kalmayan Alpay ise kimsenin beklemediği bir hamle yapar. Alpay'ın bu hamlesi Adana'da bütün dengeleri değiştirecektir.

RAMO'NUN KONUSU NEDİR?

Senaryosunu Yılmaz Şahin'in kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda Yağız Alp Akaydın'ın oturduğu BKM'nin Show TV için hazırladığı iddialı dizi 'Ramo' seyirciyi yıllarca unutamayacağı bir hikayeyle buluşturmaya geliyor. Dizide 'Ramo' karakterine can veren Murat Yıldırım dışında Esra Bilgiç, İlker Aksum, Yiğit Özşener, Görkem Sevindik, İdil Fırat, Cemre Baysel, İlhan Şen, Sacide Taşaner ve Macit Koper gibi önemli oyuncular yer alıyor. Çekimleri Adana'da gerçekleşen dizi, efendisine başkaldıran Ramo'nun sıradışı hayatının hikayesi ile aile, adalet, intikam, dostluk ve aşk eksenindeki derin çatışmayı konu alıyor.

RAMO OYUNCULARI VE KARAKTERLERİ

Ramo (Murat Yıldırım)

YAVUZ (Yiğit Özşener)

HASAN (İlker Aksum)

SİBEL (Esra Bilgiç)

FİDAN (İdil Fırat)

FATOŞ (Cemre Baysel)

Etiketler : Murat Yıldırım, Esra Bilgiç, TV, Gündem, Güncel
Umut Güner
umut.guner@haberler.com

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