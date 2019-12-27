Haberler » TV » Ramo 2. Tanıtım | Yakında Show TV'de Başlıyor! - Haberler

Ramo 2. Tanıtım | Yakında Show TV'de Başlıyor!

Senaryosunu Yılmaz Şahin'in kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda Yağız Alp Akaydın'ın oturduğu, BKM'nin Show TV için hazırladığı yeni dizisi 'Ramo'nun kadrosu açıklandı.

27.12.2019 09:46 | Son Güncelleme: 27.12.2019 09:46
Senaryosunu Yılmaz Şahin'in kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda Yağız Alp Akaydın'ın oturduğu, BKM'nin Show TV için hazırladığı yeni dizisi 'Ramo'nun kadrosu açıklandı. Başarılı oyuncu Murat Yıldırım'ın 'Ramo' karakterini canlandırdığı dizinin oyuncu kadrosu oldukça güçlü. Yıldırım'ın yanı sıra kadrosunda Esra Bilgiç, İlker Aksum, Yiğit Özşener, Görkem Sevindik, İdil Fırat, Cemre Baysel, İlhan Şen, Sacide Taşaner ve Macit Koper gibi usta ve genç oyuncuların birlikte yer aldığı dizinin çekimlerine geçtiğimiz haftalarda Adana'da başlandı.
Ramo 2. Tanıtım | Yakında Show TV'de Başlıyor!

Yağız Alp Akaydın, Yılmaz Şahin, Yönetmen, TV, TV

Kaynak: DailyMotion.com


TV

Son Dakika Haberleri

11:00   KKTC'de otelde yangın: İngiliz turist öldü - Haberler
10:58   Bağ evini kaçak içki imalathanesi yaptı - Haberler
10:58   Balıkesir'de polis aranan 97 şahsı yakaladı - Haberler
10:56   Kamu personeline 'Psikoloji' semineri' - Haberler
10:55   Kişisel Gelişim Uzmanı Ali Rıza Soyaslan'ın kitabı çıktı - Haberler
10:44   Antalya'da sürücü kanala uçan otomobilden burnu bile kanamadan çıktı - Haberler
10:16   Ava çıkan avcı, arkadaşının tüfeğinden çıkan saçmalar nedeniyle hayatını kaybetti - Haberler
10:03   Samsun'da eğlence mekanlarına pompalı tüfekle saldırıda 4 kişi yaralandı - Haberler
09:58   Evlilik vaadiyle kandırıp gazinolarda zorla çalıştırdılar! Hayatını kaybeden engelli kızın ailesi adalet istiyor - Haberler
09:55   Tuvalet sırası kavgasında 3 kardeş bıçaklandı - Haberler
27.12.2019 11:05:05