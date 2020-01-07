Haberler » Magazin » 'Ramo'nun geri sayımında sona yaklaşıldı - Magazin

'Ramo'nun geri sayımında sona yaklaşıldı

Yapımcılığını BKM'nin üstlendiği, Murat Yıldırım'ın başrolünde yer aldığı Show TV'nin yeni dizisi 'Ramo' 14 Ocak'ta seyirciyle buluşuyor. Dizinin merak edilen afişi yayınlandı.

07.01.2020 16:12 | Son Güncelleme: 07.01.2020 16:13 'Ramo'nun geri sayımında sona yaklaşıldı

Senaryosunu Yılmaz Şahin'in kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda Yağız Alp Akaydın'ın oturduğu BKM'nin Show TV için hazırladığı iddialı dizi 'Ramo' seyirciyi yıllarca unutamayacağı bir hikayeyle buluşturmaya geliyor. 14 Ocak Salı akşamı seyirci ile ilk kez buluşacak dizide 'Ramo' karakterine can veren Murat Yıldırım dışında Esra Bilgiç, İlker Aksum, Yiğit Özşener, Görkem Sevindik, İdil Fırat, Cemre Baysel, İlhan Şen, Sacide Taşaner ve Macit Koper gibi önemli oyuncular yer alıyor. Çekimleri Adana'da gerçekleşen dizi, efendisine başkaldıran Ramo'nun sıradışı hayatının hikayesi ile aile, adalet, intikam, dostluk ve aşk eksenindeki derin çatışmayı konu alıyor.

Hikayesi, kadrosu ve yayınlanan tanıtımlarıyla büyük merak uyandıran 'Ramo' kendine has üslubuyla seyirciyi etkisi altına alacak.


Yağız Alp Akaydın, Murat Yıldırım, TV, Magazin

Kaynak: Bültenler

HABER YORUMLARI
Magazin

Son Dakika Haberleri

17:55   Sevda Demirel'in sevgilisi Neslihan Doğrusöz'ün eski ilişkisi için yaptığı yorumlar ortaya çıktı - Magazin
17:26   Baba Parası'nı kaç kişi izledi? - Magazin
16:46   Gülşen'den yeni yılın ilk konseri - Magazin
16:15   Asansörde 14 saat - Magazin
16:12   'Ramo'nun geri sayımında sona yaklaşıldı - Magazin
16:03   Aylar sonra sahneye çıkan İntizar Arap Prensi'nden gelen hediyeyi kabul etmedi - Magazin
15:39   Gökhan Bölükçü'nün yeni şarkısı çıktı - Magazin
15:23   Ece Erken, eski eşi Serkan Uçar'la barıştığı yönündeki iddiaları yalanladı - Magazin
14:40   Neslihan Doğrusöz sevgilisi Sevda Demirel ile yatakta çekilen bir videosunu paylaştı - Magazin
10:55   Hanife Gürdal, eşine çıplak fotoğraflarını gönderen kadınlara tepki gösterdi: Fotoğraflarınızı kocalarınıza atacağım - Magazin
7.01.2020 18:09:36