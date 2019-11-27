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Murat Yıldırım'ın yeni dizisi "Ramo" oyuncu kadrosuyla iddialı!

Yapımcılığını BKM'nin üstlendiği, Murat Yıldırım'ın 'Ramo' karakterine hayat vereceği Show TV'nin merakla beklenen yeni dizisi 'Ramo'nun çekimlerinden ilk kareler yayınlandı.

27.11.2019 14:57 | Son Güncelleme: 27.11.2019 15:01Murat Yıldırım'ın yeni dizisi

Senaryosunu Yılmaz Şahin'in kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda Yağız Alp Akaydın'ın oturduğu BKM'nin Show TV için hazırladığı yeni dizisi 'Ramo'nun kadrosu açıklandı.

Başarılı oyuncu Murat Yıldırım'ın 'Ramo' karakterini canlandırdığı dizinin oyuncu kadrosu oldukça güçlü. Yıldırım'ın yanı sıra kadrosunda Esra Bilgiç, İlker Aksum, Yiğit Özşener, Görkem Sevindik, İdil Fırat, Cemre Baysel, İlhan Şen, Sacide Taşaner ve Macit Koper gibi usta ve genç oyuncuların birlikte yer aldığı dizinin çekimlerine geçtiğimiz haftalarda Adana'da başlandı.


Yağız Alp Akaydın, Murat Yıldırım, Yılmaz Şahin, TV, Güncel

Kaynak: Bültenler

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