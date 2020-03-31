Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Ramo yeni bölüm yayınlanacak mı? Ramo dizisi ara mı verdi? Ramo dizi konusu nedir? Ramo dizi oyuncuları kimler?

Sevilen dizi Ramo koronavirüs nedeniyle ertelendi mi? Yeni bölümü bu akşam yayınlanacak mı? Ramo dizisi ile ilgili merak edilend etaylar haberimizde.

31.03.2020 09:57 | Son Güncelleme: 31.03.2020 09:57
Ramo yeni bölüm yayınlanacak mı? Ramo dizisi ara mı verdi? Ramo dizi konusu nedir? Ramo dizi oyuncuları kimler?

Show TV ekranlarının yeni ve sevilen dizisi olan ve başrollerinde Murat Yıldırım ile Esra Bilgiç'in yer aldığı Ramo, ilk bölümülerinden itibaren izleyenlere büyük heycanlar yaşatıyor. Sevilen dizi Ramo corona virüs nedeniyle çekimlere ara mı verdi ve yeni bölümü yayınlanmayacak mı?

RAMO DİZİSİ YENİ BÖLÜMÜ YAYINLANACAK MI?

Ramo dizisinin bu akşam yayınlanması gereken yeni bölümü Show TV'nin yayın akışında bulunmuyor. Ramo dizisi yeni bölümü muhtemelen bu hafta yayınlanmayacak.

RAMO'NUN KONUSU NEDİR?

Senaryosunu Yılmaz Şahin'in kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda Yağız Alp Akaydın'ın oturduğu BKM'nin Show TV için hazırladığı iddialı dizi 'Ramo' seyirciyi yıllarca unutamayacağı bir hikayeyle buluşturmaya geliyor. Dizide 'Ramo' karakterine can veren Murat Yıldırım dışında Esra Bilgiç, İlker Aksum, Yiğit Özşener, Görkem Sevindik, İdil Fırat, Cemre Baysel, İlhan Şen, Sacide Taşaner ve Macit Koper gibi önemli oyuncular yer alıyor. Çekimleri Adana'da gerçekleşen dizi, efendisine başkaldıran Ramo'nun sıradışı hayatının hikayesi ile aile, adalet, intikam, dostluk ve aşk eksenindeki derin çatışmayı konu alıyor.

RAMO OYUNCULARI VE KARAKTERLERİ

Ramo (Murat Yıldırım)

YAVUZ (Yiğit Özşener)

HASAN (İlker Aksum)

SİBEL (Esra Bilgiç)

FİDAN (İdil Fırat)

FATOŞ (Cemre Baysel)

Etiketler: Murat Yıldırım, Esra Bilgiç, İlker Aksum, TV, Gündem, Güncel
Umut Güner
umut.guner@haberler.com
Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Gündem ››Ramo yeni bölüm yayınlanacak mı? Ramo dizisi ara mı verdi? Ramo dizi konusu nedir? Ramo dizi oyuncuları kimler? - Haberler
Yorumlar

Gündem Manşet

Haberler

Son Dakika Gündem Haberleri

11:19: KYK geri ödemeleri ertelendi mi? KYK yurt ücretleri yatırılacak mı? KYK burs ödemeleri ne zaman? - Haberler 10:57: Cumhurbaşkanı ne kadar maaş alıyor? Milletvekilleri ne kadar maaş alıyor? Bürokratların maaşları ne kadar? Cumhurbaşkanı ve milletvekilleri maaşları! - Haberler 10:37: 30 Mart Survivor'da ödül oyununu kim kazandı? Survivor basketbol oyununu kim kazandı? Survivor 32. bölümde kazanan kim oldu? İlk eleme adayı kim oldu? - Haberler 10:25: Ahlat Ağacı filmi nerede çekildi? Ahlat Ağacı konusu nedir? Ahlat Ağacı oyuncuları ve rolleri - Haberler 10:21: Temel ihtiyaç desteğine kimler başvurabilir? Temel ihtiyaç desteği nedir? 5 ve 10 bin liralık kredi nasıl çekilecek? 6 ay ödemesiz kredi nasıl alınır? - Haberler 10:13: Orta yaşlıların koronavirüsten etkilenme oranında artış gözlendi - Haber 23:59: Günlük burç yorumları 31 Mart 2020 Salı (Haftalık burç yorumları) - Haberler