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Ramo yeni bölüm yayınlanacak mı? Ramo dizisi ara mı verdi? Ramo dizi konusu nedir? Ramo dizi oyuncuları kimler?

Sevilen dizi Ramo koronavirüs nedeniyle ertelendi mi? Yeni bölümü bu akşam yayınlanacak mı? Ramo dizisi ile ilgili merak edilend etaylar haberimizde.

14.04.2020 10:00 | Son Güncelleme: 14.04.2020 10:00
Ramo yeni bölüm yayınlanacak mı? Ramo dizisi ara mı verdi? Ramo dizi konusu nedir? Ramo dizi oyuncuları kimler?

Show TV ekranlarının yeni ve sevilen dizisi olan ve başrollerinde Murat Yıldırım ile Esra Bilgiç'in yer aldığı Ramo, ilk bölümülerinden itibaren izleyenlere büyük heycanlar yaşatıyor. Sevilen dizi Ramo corona virüs nedeniyle çekimlere ara mı verdi ve yeni bölümü yayınlanmayacak mı?

RAMO DİZİSİ YENİ BÖLÜMÜ YAYINLANACAK MI?

Ramo dizisinin bu akşam yayınlanması gereken yeni bölümü Show TV'nin yayın akışında bulunmuyor. Ramo dizisi yeni bölümü muhtemelen bu hafta yayınlanmayacak.

RAMO'NUN KONUSU NEDİR?

Senaryosunu Yılmaz Şahin'in kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda Yağız Alp Akaydın'ın oturduğu BKM'nin Show TV için hazırladığı iddialı dizi 'Ramo' seyirciyi yıllarca unutamayacağı bir hikayeyle buluşturmaya geliyor. Dizide 'Ramo' karakterine can veren Murat Yıldırım dışında Esra Bilgiç, İlker Aksum, Yiğit Özşener, Görkem Sevindik, İdil Fırat, Cemre Baysel, İlhan Şen, Sacide Taşaner ve Macit Koper gibi önemli oyuncular yer alıyor. Çekimleri Adana'da gerçekleşen dizi, efendisine başkaldıran Ramo'nun sıradışı hayatının hikayesi ile aile, adalet, intikam, dostluk ve aşk eksenindeki derin çatışmayı konu alıyor.

RAMO OYUNCULARI VE KARAKTERLERİ

Ramo (Murat Yıldırım)

YAVUZ (Yiğit Özşener)

HASAN (İlker Aksum)

SİBEL (Esra Bilgiç)

FİDAN (İdil Fırat)

FATOŞ (Cemre Baysel)

Etiketler: Murat Yıldırım, Esra Bilgiç, İlker Aksum, TV, Gündem, Güncel
Umut Güner
umut.guner@haberler.com
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