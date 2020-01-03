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Randevusuz muayene olmak isteyen hasta doktorun burnunu kırdı

Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde randevusuz muayene olmak isteyen bir kişi tartıştığı doktoru darbetti.

03.01.2020 17:42 | Son Güncelleme: 03.01.2020 17:43
Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde randevusuz muayene olmak isteyen bir kişi tartıştığı doktoru darbetti.
Hastanenin Genel Cerrahi Polikliniği'nde randevusuz muayene olmayı talep eden ismi öğrenilemeyen bir hasta, Doktor Burak Altunpak'tan "randevulu hastaların yoğunluğu nedeniyle öğleden sonra muayene olabileceği" yanıtını aldı.
Bunu kabul etmeyen hasta, Altunpak'a hakaret ederek, kafa attı.
Saldırgan hastaneden uzaklaşırken, burnu kırılan ve kafa travması yaşayan Altunpak, tedavi altına alındı.
Doktor Altunpak'ın şikayeti üzerine polis ekipleri, saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.
Bu arada, saldırı anı hastanenin güvenlik kameralarınca kaydedildi.
Randevusuz muayene olmak isteyen hasta doktorun burnunu kırdı

Sadi Konuk, Bakırköy, Güncel

Kaynak: AA


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