Randstad İnsan Kaynakları Sektöründe Dünya Lideri Oldu

Randstad, Arjantin, Belçika, Lüksemburg, Kanada, Şili, Fransa, Almanya, Yunanistan, Hindistan, Meksika, Hollanda, Polonya, Portekiz, İspanya, İsviçre, İngiltere Avustralya ve ABD'de ilk üç insan kaynakları ve danışmanlık şirketinin arasında yer alıyor.

Türkiye pazarında 2006 yılından bu yana faaliyet gösteren Randstad, dönemsel ve kalıcı seçme-yerleştirme hizmetleri, İK danışmanlık hizmetleri, on-site destek, değerlendirme ve geliştirme merkezi, İK proje hizmetleri ve bordroloma hizmetleri veriyor.

Randstad Türkiye Genel Müdürü Leigh Ostergard "Küresel piyasada sektör lideri olmanın gururunu duyuyoruz. Amacımız insanlara ve kuruluşlara gerçek potansiyellerini keşfetmelerinde destek olmak. İnsanların anlamlı ve kendilerine uygun bir kariyere sahip olmaları için iş ve becerilerini geliştirme konularında destek oluyoruz. Kurulduğumuz 1960 yılından bu yana 'bilmek, hizmet etmek ve güvenmek' misyonuyla hareket ediyoruz. Bunun yanı sıra, geçtiğimiz yıl belirlediğimiz yeni misyonumuz 'geleceğe doğru' ile dünyaya yeni bir söz verdik. 2030 yılına kadar dünya genelinde 500 milyon insanın iş hayatına dokunmayı hedefliyoruz. Tech&Touch stratejimiz, insan kaynakları alanında sektör liderliğimizi korumamızın ve hedeflerimize ulaşmamızın önemli bir ayağını oluşturuyor. Randstad olarak teknoloji odaklı yetenek dünyasında güvenilen bir insan kaynakları ortağı olmaya devam edeceğiz" dedi.