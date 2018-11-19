Rangers'da Skrtel Sürprizi!

Sarı-lacivertli takımda sözleşmesi sona erecek olan Martin Skrtel konusunda ilginç bir gelişme yaşandı. Sezon başında İskoçya'nın Rangers takımı tarafından takip edilen Slovak stoper, bir kez daha gündeme geldi.

Menajer Steven Gerarrd'ın da yakından tanıdığı ve istediği Skrtel, İskoç taraftarlar tarafından takip ediliyor. İskoç basınında yapılan ankette, devre arası transfer dönemi için Rangers taraftarları Fenerbahçeli stoperi takımda görmek istiyor.

YÜZDE 68 OY ALDI

Taraftarların katıldığı ankette yüzde 68 oy alan Skrtel, Rangers için birinci tercih olarak gösterildi.