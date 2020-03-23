Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Spor ››Rangers Teknik Direktörü Steven Gerrard'dan 'evde kal' çağrısı - Spor

Rangers Teknik Direktörü Steven Gerrard'dan "evde kal" çağrısı

Liverpool'un efsane oyuncusu ve İskoçya Birinci Futbol Ligi (Premiership) ekibi Rangers'ın teknik direktörü Steven Gerrard, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle "evde kal" çağrısı yaptı.

23.03.2020 17:02 | Son Güncelleme: 23.03.2020 17:02
Rangers Teknik Direktörü Steven Gerrard'dan
Liverpool 'un efsane oyuncusu ve İskoçya Birinci Futbol Ligi (Premiership) ekibi Rangers'ın teknik direktörü Steven Gerrard, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle "evde kal" çağrısı yaptı.
Instagram hesabından paylaşım yapan İngiliz teknik adam, "Lütfen evde kalın ve sağlık çalışanlarına yardım edin. Kilit işlerde çalışanlara verebileceğimiz en büyük destek evde kalmak olacak. Böylece harika işler çıkamaya devam edebilecekler." ifadelerini kullandı.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: AA

Etiketler : Steven Gerrard, Liverpool, Spor

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Yorumlar

Spor Manşet

Haberler

Ronaldinho’nun başı dertten kurtulmuyor! Hapiste karantinaya alındı Spor
Ronaldinho'nun başı dertten kurtulmuyor! Hapiste karantinaya alındı
Albayrak’ın komşuları tedirgin: Kimse evden çıkmıyor Spor
Albayrak'ın komşuları tedirgin: Kimse evden çıkmıyor
Koronaya rastlanan F.Bahçe’de yıldız isim endişeli: Sonuç bekliyoruz Spor
Koronaya rastlanan F.Bahçe'de yıldız isim endişeli: Sonuç bekliyoruz
Beşiktaş’tan Süper Lig için sürpriz öneri: Tescil edilebilir Spor
Beşiktaş'tan Süper Lig için sürpriz öneri: Tescil edilebilir
Beşiktaş’ta, taraftarı heyecanlandıracak Demba Ba gelişmesi Spor
Beşiktaş'ta, taraftarı heyecanlandıracak Demba Ba gelişmesi
Minibüs şoförlüğünden zirveye! İşte virüse yakalanan Albayrak’ın hayatı Spor
Minibüs şoförlüğünden zirveye! İşte virüse yakalanan Albayrak'ın hayatı
Koronavirüsün pençesindeki İspanya’da futbol, süresiz askıya alındı Spor
Koronavirüsün pençesindeki İspanya'da futbol, süresiz askıya alındı
Spor dünyasından Abdurrahim Albayrak’a destek mesajı yağdı Spor
Spor dünyasından Abdurrahim Albayrak'a destek mesajı yağdı

Son Dakika Spor Haberleri

Süper Lig'in eski yıldızı Hleb sert konuştu: 'Corona virüs...' - Spor Rangers Teknik Direktörü Steven Gerrard'dan "evde kal" çağrısı - Spor Galatasaray'dan resmi açıklama: "Abdurrahim Albayrak'ın korona virüs testi pozitif çıktı" - Spor Gaziantep FK, Sumudica ile yola devam ediyor - Spor Kayserispor'da "koronavirüs" tedbirleri kapsamında verilen izin uzatıldı - Spor Sokağa çıkma yasağına uymayan 75 yaşındaki kişi, trafik kazasında hayatını kaybetti - Haberler Son Dakika: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk sosyal medyadan gelen uzaktan eğitim tepkilerine yanıt verdi: Ben de onaylamıyorum - Haber Paraguay'da hapiste olan Ronaldinho karantinaya alındı - Spor Datome'den koronavirüs açıklaması: Endişeliyiz, sonuçları bekliyoruz - Spor Ahmet Nur Çebi: Ligler Haziran sonuna sarkarsa, bu haliyle tescil edilebilir - Spor Demba Ba, transfer için Beşiktaş'a haber gönderdi - Spor Abdurrahim Albayrak'ın komşuları tedirgin: Kimse dışarı çıkmıyor - Spor
Loading