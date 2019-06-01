Ranzadan düşerek ölen şahıs memleketinde defnedildi

Antalya
'nın Alanya
ilçesinde bir otelin lojmanında ranzadan düşmesi sonucu yoğun bakımda hayatını kaybeden şahıs memleketi Karabük
'te son yolculuğuna uğurlandı.
Edinilen bilgiye göre, 14 gün önce Alanya Avsallar
Mahallesi İncekum mevkiindeki 5 yıldızlı bir otelde bulaşıkçı olarak çalışan 34 yaşındaki Erdal Keleş, otelin lojmanında ranzadan düştü. Keleş, Alanya'da özel bir hastaneye kaldırıldı. Burada beyin cerrahi yoğun bakım ünitesine alınan Keleş, 13 günlük yaşam savaşını kaybetti. Keleş'in cansız bedeni otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu
morguna kaldırıldı. Yapılan otopsinin ardından Keleş'in cenazesi memleketi Karabük'ün Yenice
ilçesine bağlı Şirinköy Köyü'ne getirildi. Keleş'in cenazesi öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından aile mezarlığına defnedildi. - KARABÜK
Kaynak: İHA
Avsallar
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