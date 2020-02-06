Rap'in Genç Kontu Whitefest'te Sahne Aldı...

Akşam saatlerinde ''Banabak After Ski Party''de Khontkar'ın muhteşem sahne performansı ile coştukça coşan Whitefest gençliği, dondurucu soğuğa aldırış etmeden gönüllerince eğlendiler. Yapı Kredi Play ana sponsorluğunda Toyota'nın katkılarıyla gerçekleşen etkinlikte Khontkar şarkılarına koro halinde eşlik eden gençler, bitmek tükenmek bilmeyen enerjileriyle adeta zamanı durdurdular.

Gökhan sahneye Adanademirspor sweatshirtü ile çıktı...

Tüm davetiyeleri saatler öncesinde tükenen Athena konseri "Serseri Mayın" şarkısıyla başladı. Athena solisti Gökhan Özoğuz "Bu sahnede bizi yalnız bırakmayan tüm gençlere teşekkür ediyorum. Bu gece Whıtefest gençliğine özel bir repertuvar hazırladık." diyerek hayranlarına muhteşem bir gece yaşattı. Sevilen parçalarını art arda seslendiren grup mekanı dolduran yüzlerce kişiyi coşturdu. Üç saatlik performansının sonunda "12 Dev Adam" şarkısını seslendiren Özoğuz Türkiye Basketbol Milli Takımına ve bizi Avrupa'da temsil eden Anadolu Efes ve Fenerbahçe Basketbol kulübüne destek çağrısıyla konserini noktaladı. Öte yandan Gökhan Özoğuz'un sahneye taraftarı olduğu Adanademirspor sweatshırtü ile çıkması dikkatlerden kaçmadı.